Honda BR-V có gì sánh cạnh với Mitsubishi XL7 Hybrid?

Nhu cầu dòng xe đa dụng gia đình MPV đang ngày càng tăng ở Việt Nam khi mà đời sống khá giả hơn, việc di chuyển của cả gia đình tăng cao, nhất là những dịp đi lại chơi xuân hay đi dã ngoại cuối tuần. Trong xu thế đó, các mẫu xe MPV như Honda BRV và XL7 Hybrid của Mitsubishi đang nổi lên các ấn phẩm đáng chú ý.

Hiện nay, Honda BRV được phân phối với 2 phiên bản lựa chọn: BR-V G có giá niêm yết 629 triệu đồng và BR-V L có giá niêm yết 705 triệu đồng. XL7 Hybrid cũng có 2 lựa chọn loại 1 tông màu và loại 2 tông màu với giá niêm yết lần lượt là 599,9 triệu đồng và 607,9 triệu đồng. Mức giá này rẻ hơn hẳn so với BR-V, tuy nhiên, BR-V cũng có những ưu điểm đem lại những lợi thế nhất định.

Về thiết kế ngoại thất, Honda BR-V 2025 mang phong cách SUV thể thao với lưới tản nhiệt chrome nối liền đèn LED và cản trước góc cạnh, tạo cảm giác hiện đại và mạnh mẽ. Không kém cạnh, Suzuki XL7 Hybrid 2025 cũng có dáng SUV khỏe khoắn nhưng thiên về sự thực dụng với lưới tản nhiệt đen, cản bạc và các chi tiết nhựa tạo vẻ cứng cáp. BR-V sử dụng mâm 17 inch lớn hơn, còn XL7 Hybrid dùng mâm 16 inch hai màu thiên về sự bền bỉ.

Trong khi đó, về không gian và nội thất thì cả hai mẫu xe đều có cấu hình 7 chỗ và thiết kế linh hoạt cho gia đình. BR-V có nội thất gọn gàng, ghế da trên bản L, màn hình 7 inch và nhiều tiện ích như điều hòa tự động, khởi động từ xa. XL7 Hybrid nổi bật với khoang cabin rộng rãi, ghế da pha nỉ, vô lăng D-cut thể thao và khả năng gập ghế để mở rộng khoang hành lý lên đến 803 lít.

Ở góc độ vận hành và động cơ, Honda BR-V sử dụng động cơ 1.5L i-VTEC kết hợp hộp số CVT giúp xe vận hành mượt và tiết kiệm nhiên liệu. XL7 Hybrid cũng dùng động cơ 1.5L nhưng có thêm hệ thống hybrid hỗ trợ tăng tốc và giảm tiêu hao nhiên liệu, dù hộp số tự động 4 cấp khiến cảm giác chuyển số chưa mượt bằng CVT của BR-V.

Đối với trang bị công nghệ và an toàn, BR-V có lợi thế lớn khi được trang bị gói an toàn Honda SENSING với nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại. XL7 Hybrid có các tính năng an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi, nhưng thiếu một số công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến.

Xét về tổng thể lựa chọn, Honda BR-V 2025 phù hợp với người dùng ưu tiên công nghệ an toàn, vận hành êm và thiết kế hiện đại. Suzuki XL7 Hybrid 2025 lại phù hợp với gia đình cần xe rộng rãi, tiết kiệm chi phí sử dụng và thiên về sự bền bỉ, thực dụng.