Tài xế dễ bị phạt nếu không nắm rõ những quy định mới sau ngày 1/7

Từ ngày 1/7/2026, hàng loạt quy định mới liên quan đến việc sử dụng ô tô và tham gia giao thông chính thức có hiệu lực. Những thay đổi này không chỉ tác động đến người điều khiển phương tiện cá nhân mà còn ảnh hưởng đến doanh nghiệp vận tải, trung tâm đăng kiểm và các chủ xe trên cả nước. Việc nắm rõ các quy định sẽ giúp người dân tránh vi phạm cũng như hạn chế những khoản phạt không đáng có.

Trẻ em dưới 10 tuổi không được ngồi ghế trước

Trẻ dưới 10 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là quy định về bảo vệ trẻ em khi đi ô tô. Theo đó, trẻ dưới 10 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.

Bên cạnh đó, ô tô cá nhân khi chở trẻ thuộc nhóm đối tượng trên bắt buộc phải trang bị thiết bị an toàn phù hợp như ghế trẻ em hoặc hệ thống dây đai chuyên dụng. Quy định này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ chấn thương cho trẻ nhỏ khi xảy ra va chạm giao thông.

Bãi bỏ giới hạn lái xe tối đa 10 giờ mỗi ngày

Một thay đổi khác được nhiều tài xế quan tâm là quy định về thời gian làm việc của người lái xe. Kể từ ngày 1/7, quy định giới hạn tổng thời gian lái xe không quá 10 giờ trong một ngày chính thức được bãi bỏ. Tuy nhiên, tài xế vẫn phải tuân thủ quy định không được lái xe liên tục quá 4 giờ để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Thời gian làm việc trong ngày và trong tuần sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Nhiều thủ tục đăng kiểm được đơn giản hóa

Thủ tục đăng kiểm cũng được thay đổi để tạo ra thuận lợi cho người dân.

Lĩnh vực đăng kiểm cũng ghi nhận nhiều thay đổi theo hướng tạo thuận lợi cho người dân. Theo quy định mới, chủ xe có thể sử dụng giấy đăng ký xe điện tử hoặc giấy hẹn cấp đăng ký xe được tích hợp trên các ứng dụng VNeID và VNeTraffic khi thực hiện kiểm định phương tiện.

Ngoài ra, nhiều trường hợp như đổi biển số, sang tên xe hoặc lắp đặt một số phụ kiện chính hãng theo công bố của nhà sản xuất sẽ không còn phải thực hiện thủ tục kiểm định lại như trước đây. Quy định này giúp giảm đáng kể thời gian, chi phí và số lần đưa xe đến trung tâm đăng kiểm.

Làm rõ khái niệm "cải tạo xe"

Thông tư mới cũng làm rõ các trường hợp không bị coi là cải tạo xe cơ giới. Theo đó, việc lắp đặt các phụ kiện chính hãng như cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, bậc bước chân, cánh hướng gió và một số trang bị tùy chọn khác sẽ không bị xem là cải tạo nếu được lắp đúng chủng loại theo công bố của nhà sản xuất hoặc đơn vị được ủy quyền. Đây được xem là điểm tháo gỡ nhiều vướng mắc tồn tại trong thời gian qua đối với người sử dụng ô tô.

Xe khách từ 8 chỗ trở lên phải bổ sung thiết bị giám sát

Đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải, từ ngày 1/7, các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên phải đáp ứng quy định về thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái cũng như khoang hành khách theo quy chuẩn mới. Các dữ liệu này sẽ phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động vận tải và nâng cao an toàn giao thông.

Chủ xe cần chủ động cập nhật quy định mới

Việc hàng loạt quy định đồng loạt có hiệu lực từ đầu tháng 7 đánh dấu bước hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Bên cạnh mục tiêu nâng cao an toàn cho người tham gia giao thông, các quy định mới cũng hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng phương tiện.

Các chuyên gia khuyến cáo chủ xe và tài xế nên chủ động cập nhật đầy đủ những thay đổi này để tránh vi phạm, đặc biệt là các quy định liên quan đến việc chở trẻ em, đăng kiểm phương tiện và sử dụng xe trong hoạt động kinh doanh vận tải.