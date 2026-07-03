Mẹo đơn giản giúp vô lăng và ghế xe bớt bỏng rát sau nhiều giờ phơi nắng

Để giảm thiểu tình trạng này, nhiều người đã lựa chọn sử dụng tấm che nắng, một phụ kiện đơn giản được đặt phía sau kính chắn gió. Vậy tấm che kính lái hoạt động ra sao, có thật sự giúp chống nóng cho ô tô? Về cơ bản, tấm che nắng có tác dụng làm lệch hướng tia nắng mặt trời, từ đó giảm thiểu sự tích tụ nhiệt bên trong cabin.

Tấm che nắng đóng vai trò quan trọng trong việc hạ nhiệt trong cabin xe dưới nắng.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tấm che nắng thực sự có thể tạo ra sự khác biệt về nhiệt độ trong xe. Tạp chí Popular Mechanics đã thực hiện một thử nghiệm kéo dài ba ngày, so sánh nhiệt độ trong xe có và không có tấm che nắng khi để ngoài trời nắng nóng khoảng 32°C. Kết quả cho thấy, trong khoảng thời gian từ 15 đến 90 phút, tấm che nắng có thể làm giảm nhiệt độ trong cabin từ 10 đến 20°C.

Một nghiên cứu khác từ Khoa Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học Công nghệ PETRONAS (Malaysia) cho biết, nhiệt độ bảng điều khiển giảm 26% và nhiệt độ không khí giảm 27% khi sử dụng tấm che nắng. Trung tâm Năng lượng Mặt trời Florida (Mỹ) cũng xác nhận rằng tấm che nắng có hiệu quả trong việc giảm nhiệt độ, với tấm che bằng bìa cứng thông thường làm giảm nhiệt độ xuống khoảng 15°C và nhiệt độ bảng điều khiển khoảng 40°C.

Cách khai thác tấm che nắng hiệu quả

Để tận dụng tối đa hiệu quả của tấm che nắng, người dùng cần lưu ý một số điều khi lắp đặt. Mặt có lớp màng nhôm nên hướng ra ngoài để phản chiếu ánh nắng mặt trời, và tấm che cần được đặt sao cho che phủ càng nhiều diện tích kính chắn gió càng tốt. Hãy đảm bảo tấm che được cố định chắc chắn để tránh bị xệ xuống theo thời gian.

Tấm che nắng cũng có tác dụng khi trời mưa.

Ngoài việc làm mát xe vào mùa hè, tấm che nắng còn có thể hữu ích vào mùa đông. Nếu chọn loại có một mặt phản quang và một mặt không phản quang, người dùng chỉ cần lật tấm che sao cho mặt phản quang hướng vào trong xe. Mặt còn lại sẽ hấp thụ nhiệt, từ đó giúp giữ ấm cho cabin mà không cần sử dụng hệ thống sưởi.

Tóm lại, tấm che nắng ô tô không chỉ là một phụ kiện đơn giản mà còn mang lại hiệu quả đáng kể trong việc điều chỉnh nhiệt độ trong xe, từ đó giúp người dùng cảm thấy thoải mái hơn trong cả mùa hè và mùa đông.