Tài chính 100 triệu đồng, mua được mẫu xe 7 chỗ nào để che mưa nắng?

Hiện nay, thị trường ô tô cũ tại Việt Nam rất đa dạng. Tuy nhiên, ở tầm giá dưới 100 triệu đồng, thay vì lựa chọn những mẫu xe cỡ nhỏ hạng A đời cũ chật chội, nhiều người tiêu dùng có xu hướng tìm đến các dòng xe 7 chỗ gầm cao "đời sâu".

Dù tuổi đời đã trên dưới 20 năm, những mẫu xe này vẫn có giá trị sử dụng cao, đặc biệt với những gia đình ở vùng ven đô, nông thôn có nhu cầu đi lại cơ bản hoặc những tài mới cần xe để bổ túc tay lái.

Dưới đây là 3 mẫu xe 7 chỗ cũ xấp xỉ 100 triệu đồng đáng mua nhất hiện nay cùng những đánh giá chi tiết để người dùng cân nhắc.

Toyota Zace 2001-2005: Giá tham khảo 70-95 triệu đồng

Khi nhắc đến sự bền bỉ "nồi đồng cối đá" của xe Toyota, Zace chính là một trong những minh chứng rõ nét nhất. Mẫu xe này giữ giá rất tốt qua nhiều năm nhờ khối động cơ 1.8L cực kỳ lành tính, gần như không có gì để hỏng ngoài việc bảo dưỡng định kỳ.

Toyota Zace có ưu điểm là khoảng sáng gầm xe cao, hệ thống treo nhíp lá phía sau chịu tải tốt, không gian nội thất rộng rãi đủ cho 7 người lớn. Đặc biệt, phụ tùng thay thế của Zace hiện nay vẫn "ngập tràn" trên thị trường với mức giá rất rẻ, thợ sửa xe ở bất kỳ gara cỏ nào cũng có thể xử lý được.

Do thiết kế đã quá cũ, trang bị tiện nghi và an toàn của Toyota Zace vô cùng nghèo nàn. Bên cạnh đó, người mua cần đặc biệt cẩn trọng với các phiên bản Zace DX, bởi phần lớn đây là xe taxi thải loại hoặc xe chuyên chở công trình từ nhiều năm trước, chất lượng khung gầm và máy móc đã xuống cấp nghiêm trọng. Hãy ưu tiên tìm mua bản GL mang biển số tư nhân, có lịch sử bảo dưỡng rõ ràng.

Mitsubishi Jolie 2003-2005: Giá tham khảo 65-90 triệu đồng

Từng là kỳ phùng địch thủ của Toyota Zace, Mitsubishi Jolie mang dáng vẻ thể thao và nam tính hơn với điểm nhấn là lốp dự phòng treo phía sau. Khung gầm của Jolie được người dùng đánh giá là dày dặn và đầm chắc hơn Zace khi chạy ở tốc độ cao. Nội thất xe cũng mang lại cảm giác rộng rãi, hàng ghế thứ ba có thể gập gọn để tăng không gian chứa đồ.

Điều quan trọng nhất khi mua Mitsubishi Jolie cũ là chỉ nên chọn các đời xe từ cuối 2003 hoặc 2004 trở về sau, đặc biệt là phiên bản Jolie SS. Kể từ đời này, xe đã được trang bị động cơ 2.0L phun xăng điện tử, giúp mức tiêu hao nhiên liệu rơi vào khoảng 9-12 lít/100km.

Tuyệt đối nên tránh các đời Jolie từ 2000 đến đầu 2003 sử dụng bộ chế hòa khí, bởi chúng nổi tiếng là những "cỗ máy uống xăng" với mức tiêu thụ có thể lên tới 13-15 lít/100km.

Mazda Premacy 2002-2004: Giá tham khảo 85-110 triệu đồng

Nếu Zace và Jolie là những chiếc xe số sàn thuần túy thì Mazda Premacy lại là "của hiếm" trong tầm giá 100 triệu đồng được trang bị hộp số tự động 4 cấp. Sự kết hợp giữa động cơ 1.8L và hộp số tự động mang lại trải nghiệm lái nhàn nhã, phù hợp để đi lại trong đô thị đông đúc, ngay cả phụ nữ cũng có thể dễ dàng cầm lái.

Thiết kế lai giữa MPV và Wagon giúp Premacy có dáng vẻ thanh lịch, nhỏ gọn, không bị lỗi mốt như các đối thủ cùng thời. Khác với sự thực dụng của hai đối thủ trên, Premacy có khoảng sáng gầm khá thấp, dễ bị chạm gầm khi leo lề hoặc đi đường xấu. Vỏ xe tương đối mỏng dẫn đến khả năng cách âm kém.

Lưu ý lớn nhất khi mua Mazda Premacy là tình trạng của hộp số tự động. Sau xấp xỉ 20 năm sử dụng, hộp số có thể bị giật cục hoặc trượt số, đòi hỏi chi phí đại tu khá tốn kém. Người mua cần chạy thử ở nhiều dải tốc độ để đánh giá độ mượt mà của bộ phận này.