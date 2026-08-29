Sportbike 500 phân khối mạnh 84 mã lực, loạt trang bị “xịn”, giá chỉ 158,5 triệu đồng

Điểm nổi bật nhất trên ZXMoto 500RR nằm ở khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 470 cc, loại DOHC 16 van, làm mát bằng dung dịch. Động cơ có tỷ số nén 12,9:1, kết hợp hệ thống phun nhiên liệu điện tử Bosch EFI. Theo công bố của nhà sản xuất, cỗ máy này có thể sản sinh công suất tối đa 84 mã lực tại 13.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 46 Nm tại 11.500 vòng/phút.

Để tối ưu khả năng vận hành ở tốc độ cao, ZXMoto 500RR được trang bị hệ thống hút gió ram-air. Sức mạnh từ động cơ được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp, kết hợp ly hợp ướt nhiều đĩa có chức năng chống khóa bánh khi dồn số và hệ thống truyền động cuối bằng xích. ZXMoto cho biết 500RR có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,4 giây, trong khi tốc độ tối đa vượt mốc 235 km/h.

Không chỉ tập trung vào hiệu suất động cơ, ZXMoto còn trang bị cho 500RR nhiều công nghệ điện tử hỗ trợ người lái. Xe sử dụng bộ đo lường quán tính IMU 6 trục để điều khiển hệ thống ABS khi vào cua và kiểm soát lực kéo. Người điều khiển có thể lựa chọn giữa bốn chế độ lái gồm Sport, Street, Beginner và Custom, tùy theo điều kiện vận hành cũng như kinh nghiệm lái. Toàn bộ thông tin liên quan đến xe được hiển thị trên màn hình TFT-LCD.

Hệ thống treo của ZXMoto 500RR cũng được đầu tư khá đáng kể. Phía trước là cặp phuộc USD có đường kính 41 mm, hỗ trợ điều chỉnh tải trước và độ hồi. Phía sau sử dụng giảm xóc đơn có thể điều chỉnh. Đáng chú ý, trợ lực tay lái cũng được trang bị tiêu chuẩn nhằm tăng độ ổn định khi xe vận hành ở tốc độ cao.

Một chi tiết tạo nên diện mạo khác biệt cho ZXMoto 500RR là gắp sau đơn. Thiết kế single-sided swingarm vốn thường xuất hiện trên những mẫu mô tô thể thao cao cấp, giúp chiếc xe có ngoại hình bắt mắt và tạo cảm giác cao cấp hơn so với nhiều mẫu sportbike 400-500 cc thông thường.

Hệ thống phanh của xe gồm hai đĩa phanh thủy lực đường kính 300 mm ở bánh trước, kết hợp với cùm phanh Taisko 4 piston. Bánh sau sử dụng một đĩa phanh đơn. Hệ thống ABS hai kênh được trang bị nhằm tăng độ an toàn trong quá trình phanh, đặc biệt khi xe vận hành ở tốc độ cao hoặc trên bề mặt đường có độ bám thay đổi.

Tại Thái Lan, ZXMoto 500RR được bán với mức giá 199.900 baht - khoảng 158,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt ở tỷ giá hiện tại.