MPV điện Wuling Darion sắp về Việt Nam: 7 chỗ, cửa lùa, sạc nhanh 20 phút

Wuling Việt Nam vừa cập nhật danh mục sản phẩm năm 2026 với 4 mẫu xe, trong đó đáng chú ý nhất là Darion – mẫu MPV thuần điện hoàn toàn mới dự kiến ra mắt vào tháng 7 tới với giá từ hơn 700 triệu đồng.

Theo thông tin trên website chính thức của Wuling Việt Nam, hãng hiện chỉ còn phân phối 4 dòng xe gồm Bingo, Macaron, Grango và Darion. Trong đó, Darion là tên gọi mới thay cho Nexus – mẫu MPV từng xuất hiện trong kế hoạch sản phẩm trước đây.

Theo tiết lộ từ đại lý, Wuling Darion dự kiến có hai phiên bản thuần điện với giá khoảng 730 triệu và 799 triệu đồng, tương ứng phạm vi hoạt động 450 km và 500 km sau mỗi lần sạc. Nếu mức giá này được giữ nguyên khi mở bán, Darion sẽ cạnh tranh trực tiếp với BYD M6 trong nhóm MPV điện tại Việt Nam.

Về kích thước, Darion sở hữu thông số dài x rộng x cao lần lượt 4.910 x 1.850 x 1.770 mm cùng chiều dài cơ sở 2.910 mm. Kích thước này đặt mẫu xe vào khoảng giữa Toyota Innova Cross và Kia Carnival. Điểm nổi bật ở ngoại thất là thiết kế cửa trượt bên hông – trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu MPV cỡ lớn.

Khoang nội thất được bố trí theo cấu hình 7 chỗ dạng 2-2-3. Hàng ghế thứ hai chỉnh cơ 4 hướng, trong khi hàng ghế cuối có thể điều chỉnh độ ngả lưng. Khu vực táp-lô mang phong cách tối giản với màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng và hạn chế nút bấm vật lý.

Thông số động cơ và pin dành cho thị trường Việt Nam hiện chưa được công bố chi tiết. Tuy nhiên, phiên bản đang bán tại Indonesia sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước cho công suất 204 PS và mô-men xoắn 310 Nm, kết hợp bộ pin Magic Battery Pro dung lượng 60,6 kWh.

Theo thông tin từ hãng, Wuling Darion tại Việt Nam có thể di chuyển khoảng 450-500 km mỗi lần sạc. Xe sử dụng chuẩn sạc CCS2 châu Âu, hỗ trợ sạc nhanh DC từ 30% lên 80% trong khoảng 20 phút, trong khi sạc AC từ 20% lên 100% mất khoảng 9 giờ. Ngoài ra, xe còn có 4 chế độ lái để phù hợp nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Danh sách trang bị an toàn trên Darion gồm ABS, EBD, cân bằng điện tử ESC, phanh tay điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC cùng 4 túi khí. Đáng chú ý, mẫu MPV điện này còn được trang bị camera 360 độ tích hợp tính năng nhìn xuyên gầm.

Ảnh: Soyacincau