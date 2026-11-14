Toyota Vios giá từ 458 triệu đồng, nên chọn phiên bản nào phù hợp?

Toyota Vios số sàn

Toyota Vios E MT là phiên bản có giá bán thấp nhất, phù hợp với người yêu thích hộp số sàn và ưu tiên tính bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Xe được trang bị các tính năng an toàn cơ bản như ABS, EBD và BA, cùng nội thất được thiết kế theo hướng thực dụng, dễ vệ sinh.

Ngoại thất vẫn được hoàn thiện chỉn chu, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày. Đây là lựa chọn phù hợp cho khách hàng kinh doanh dịch vụ hoặc muốn tối ưu chi phí đầu tư và vận hành.

Toyota Vios E CVT

Toyota Vios E CVT phù hợp với khách hàng ưu tiên sự thoải mái và dễ lái nhờ hộp số vô cấp CVT vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu.

Xe có thiết kế tương đồng với bản số sàn nhưng được bổ sung các tiện ích như màn hình giải trí đa phương tiện, điều hòa và hệ thống âm thanh. Đây là lựa chọn phù hợp cho gia đình trẻ, người mới lái xe hoặc khách hàng kinh doanh dịch vụ nhờ sự cân bằng giữa tiện nghi và chi phí.

Toyota Vios G CTV

Toyota Vios G CVT là phiên bản cao cấp nhất, nổi bật với đèn LED Projector, đèn định vị ban ngày và nội thất ghế da. Xe được trang bị nhiều tiện nghi như điều hòa tự động, đồng hồ Optitron và hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control.

Về an toàn, phiên bản này sở hữu gói Toyota Safety Sense với các tính năng cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường cùng hệ thống túi khí đầy đủ. Đây là lựa chọn phù hợp cho khách hàng ưu tiên tiện nghi, công nghệ và an toàn.

Nên chọn phiên bản Toyota Vios nào?

Về sức mạnh, cả ba phiên bản Toyota Vios đều sử dụng động cơ 1.5L 2NR-FE tích hợp công nghệ Dual VVT-i, mang lại khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở hộp số: bản E MT sử dụng số sàn, trong khi E CVT và G CVT được trang bị hộp số vô cấp CVT. Nếu số sàn phù hợp với người thích chủ động kiểm soát cấp số thì CVT mang lại cảm giác lái êm ái, thuận tiện khi di chuyển trong đô thị.

Về tiện nghi, bản G CVT nổi bật với chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động và hệ thống âm thanh 6 loa. Hai bản E có trang bị cơ bản hơn, sử dụng chìa khóa cơ và điều hòa chỉnh tay. Cả ba phiên bản đều được trang bị các tính năng an toàn như ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo; riêng bản G CVT có thêm nhiều trang bị an toàn cao cấp.

Giá bán Toyota Vios có sự chênh lệch giữa các phiên bản, trong đó E MT có giá thấp nhất với mức niêm yết là 458 triệu đồng. Tiếp đến là phiên bản E CVT có giá niêm yết từ 488 triệu đồng và cao nhất là bản G CVT có giá niêm yết từ 545 triệu đồng.

Nhìn chung, tùy theo mục đích sử dụng, người mua có thể lựa chọn phiên bản phù hợp. Vios E MT là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng kinh doanh dịch vụ nhờ giá bán thấp, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành hợp lý.

Trong khi đó, bản G CVT phù hợp với gia đình nhờ tiện nghi đầy đủ, vận hành êm ái và nhiều trang bị an toàn. Với người trẻ hoặc nhân viên văn phòng, bản E CVT mang đến sự cân bằng giữa giá bán, tiện nghi và khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị.