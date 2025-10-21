Sự thật phía sau tin đồn “siêu xe bỏ hoang” của trùm lừa đảo chứng khoán

Harshad Mehta – “cá mập” khét tiếng của thị trường chứng khoán Ấn Độ, từng bị kết án trong vụ lừa đảo 30.000 crore rupee nổi tiếng với lối sống xa hoa và niềm đam mê xe sang. Trong số các tài sản phô trương của Mehta khi còn ở đỉnh cao quyền lực, chiếc Lexus LS400 được nhắc tới nhiều nhất.

Trong hình ảnh lan truyền trên Instagram mới đây, người đăng mô tả một ngôi nhà nằm ở góc phố trong tình trạng bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp, cửa sổ hư hỏng. Trước hiên nhà xuất hiện một chiếc Lexus LS400 màu trắng và một chiếc Mercedes-Benz S-Class đời đầu những năm 2000, đều mất phù hiệu, phủ đầy rác khô, và hệ thống treo khí đã xẹp. Một video khác quay từ góc độ khác cho thấy phía trong còn có thêm một chiếc Mercedes-Benz C-Class màu đỏ trong nhà để xe.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng cho rằng loạt “siêu xe bỏ hoang” thuộc về trùm lừa đảo chứng khoán Harshad Mehta đang gây xôn xao dư luận.

Nhiều bình luận trên mạng ngay lập tức khẳng định đây là “tàn tích” sau hào quang của Harshad Mehta – nhân vật từng được gọi là “Big Bull” của phố tài chính Mumbai. Tuy nhiên, theo xác minh, cả ngôi nhà lẫn những chiếc xe trong hình ảnh không liên quan tới Mehta. Truyền thông địa phương cho biết chúng thuộc về một gia đình làm bất động sản. Sau khi việc kinh doanh thua lỗ dẫn đến phá sản và tài sản vướng tranh chấp, căn nhà bị bỏ trống, kéo theo tình trạng xuống cấp, trong khi các phương tiện không được sử dụng hay bảo dưỡng.

Những chi tiết kỹ thuật cũng bác bỏ tin đồn. Chiếc Lexus trong ảnh mang biển số “MH 01 DA 28”, trong khi chiếc LS400 của Harshad Mehta trước đây mang biển “MH 01 A 6958” và có màu đỏ đậm gần như đen, hoàn toàn không trùng khớp.

Trùm lừa đảo chứng khoán Harshad Mehta

Vụ việc cho thấy “sức hút” lâu dài của cái tên Harshad Mehta với công chúng Ấn Độ, nhất là sau các bộ phim và series tái hiện vụ lừa đảo chấn động thập niên 1990. Tuy nhiên, trong trường hợp này, những chiếc xe hoang tàn chỉ là câu chuyện bị gắn sai nhân vật để tạo hiệu ứng mạng – nhiều hơn là sự thật.