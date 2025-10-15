Đây là mẫu siêu xe Aston Martin phục vụ các giải đua F1

Đối với các giải đua F1, Aston Martin là hãng siêu xe thường xuyên đảm nhiệm vị trí xe an toàn (Safety Car) và xe y tế (Medical Car). Mới đây, Aston Martin đã giới thiệu Vantage S Safety Car hoàn toàn mới, thay thế cho chiếc Vantage Safety Car ra mắt vào năm 2024. Ngoại hình Vantage S Safety Car mang màu sơn xanh Podium Green, tương tự mẫu xe đua AMR 25 của đội Aston Martin Aramco F1.

Gói trang trí sợi carbon với đường viền màu vàng Lime Essence, bộ mâm Forged trọng lượng nhẹ kích thước 21 inch chấu chữ Y và kẹp phanh sơn màu đen. Đặc biệt là cụm đèn cảnh báo Xanh/Vàng trên mui xe được thiết kế riêng để giảm lực cản của gió. Cánh gió đuôi vịt bổ sung cánh gió phụ sợi carbon. Đối với xe an toàn, Aston Martin nâng cấp cánh gió cỡ lớn AMR giúp tăng lực ép xuống mặt đường.

Aston Martin Vantage S Safety Car trang bị động cơ V8, dung tích 4.0L twin-turbo, cho công suất tối đa 680 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Hộp số tự động 8 cấp ZF, Vantage S có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây, tốc độ tối đa hơn 325 km/h.

Xe an toàn Aston Martin Vantage S chính thức ra mắt tại chặng đua Dutch Grand Prix ở Zandvoort (tại Hà Lan). Chiếc Vantage S được triển khai sau những sự cố của các tay đua Lewis Hamilton, Charles Leclerc và Lando Norris. Aston Martin không công bố mức giá của biến thể hiệu năng cao này, Vantage có giá từ 194.000 USD tương đương hơn 5,1 tỷ đồng.

Có thể Aston Martin sẽ giới thiệu F1 Edition như thế hệ trước. Bên cạnh đó, Aston Martin DBX 707 tiếp tục đảm nhiệm vị trí Xe Y Tế, dùng rằng Aston Martin đã ra mắt chiếc DBX S có công suất 727 mã lực vào tháng 5/2025.