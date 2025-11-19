Độc đáo mua nhà Penthouse tặng siêu xe Pagani Utopia Roadster giới hạn

Pagani Residences là khu căn hộ siêu sang của thương hiệu siêu xe toạ lạc North Bay Village, Florida (Mỹ). Mức giá để sở hữu căn hộ tiện nghi hàng đầu thế giới này là 3,7 triệu USD. Tuy nhiên, nếu sở hữu hai căn penthouse ở tầng 28 có giá 28,5 triệu USD quy đổi 7,435 tỷ đồng và tầng 29 có giá 30 triệu USD quy đổi 7,826 tỷ đồng, sẽ nhận được hai chiếc siêu xe Pagani Utopia Roadster do chính tay nhà sáng lập thương hiệu - ông Horacio Pagani thiết kế.

Đặc biệt, chủ nhân sở hữu siêu phẩm trên còn có chuyến tham quan bảo tàng Pagani và văn phòng cá nhân hóa Pagani Atelier. Đặc biệt, vị chủ nhân còn có thể gặp mặt và trao đổi trực tiếp với ông Horacio Pagani. Căn penthouse trị giá 30 triệu USD gồm: 5 phòng ngủ và 6 phòng tắm, trong khi đó căn 28,5 triệu USD có diện tích nhỏ hơn, sở hữu 4 phòng ngủ và 5 phòng tắm.

Pagani Utopia Roadster phiên bản Miami Edition.

Chủ sở hữu cũng có thể trải nghiệm các tiện ích khác của tòa tháp, gồm: phòng tập thể dục và spa. Những điểm nhấn khác gồm phòng chờ "phục hồi" cũng như khu vực hồ bơi trên tầng thượng với hồ bơi nước nóng/lạnh.

Chiếc siêu xe Pagani Utopia Roadster Miami Edition lấy cảm hứng từ "màu xanh bất tận của trời và biển" và số lượng chỉ có 2 xe. Các tùy chọn khác chưa được công bố. Pagani Utopia Roadster Miami Edition trang bị động cơ V12, dung tích 6.0L tăng áp kép (twin-turbo) do các kỹ sư AMG lắp ráp, cho công suất tối đa 864 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm.

Chủ nhân của Pagani Utopia Roadster Miami Edition có thể trưng bày tại garage riêng tư, vốn không nằm trong mức giá bán của căn penthouse. Khu phức hợp Pagani Residence dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2027.