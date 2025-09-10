Xpander - City: Những điểm khác biệt giữa hai “ông vua” phân khúc

Trong phân khúc xe đô thị phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander và Honda City từ lâu đã là biểu tượng cho hai phong cách sử dụng xe khác biệt, đại diện cho gầm cao linh hoạt và sedan lịch lãm. Khi bước vào năm 2025, cả hai đều được nâng cấp đáng kể khiến cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Vậy đâu mới thực sự là lựa chọn phù hợp nhất?

Giá bán và diện mạo phân khúc

Mitsubishi Xpander 2025 có giá dao động từ 560 đến 658 triệu đồng cho 3 phiên bản, bản Cross cao cấp nhất ở mức 698 triệu đồng, hấp dẫn với không gian 7 chỗ và đặc trưng của MPV gầm cao. Ngược lại, Honda City 2025 khởi điểm từ 499 triệu và tối đa khoảng 569 triệu, là chiếc sedan 5 chỗ dành cho người dùng chú trọng phong cách và cảm giác lái.

Xét về chi phí, City có giá mềm hơn khoảng 60-70 triệu, nhưng Xpander bù lại bằng sự rộng rãi và đa dụng tuyệt đối. Các chuyên gia cho rằng: với ngân sách xung quanh 600 triệu đồng, lựa chọn sẽ phụ thuộc rất lớn vào mục đích sử dụng và phong cách sống của khách hàng.

Thiết kế: Sự khác biệt đến từ bản chất

Xpander mang ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield “cứng cáp” đặc trưng, chiều cao gầm lên tới 225 mm, chiều dài tổng thể 4.595 mm cho cảm giác vững vàng trên mọi địa hình, cực kỳ phù hợp với điều kiện đường sá đa dạng ở Việt Nam.

City lại thể hiện nét tinh tế và hiện đại, với lưới tản nhiệt hình tổ ong, đèn full-LED sắc sảo, chiều cao gầm chỉ 134 mm và kích thước chuẩn sedan 4.553 mm. City theo đuổi sự thanh lịch và thời thượng, rất phù hợp với môi trường đô thị.

Ý kiến người dùng trên mạng xã hội cũng phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa hai xe: Xpander được khen ngợi về tầm nhìn cao, dễ dàng leo lề, thoải mái cho gia đình đông người; còn City ghi điểm với ngoại hình trẻ trung, không gian cabin sang trọng. Một số khách hàng cho rằng Xpander như “một chiếc SUV thực thụ trong tầm giá phổ thông”, trong khi City là “đại diện sedan chuẩn mực dành cho người yêu sự xe gọn gàng, tiện nghi”.

Không gian và tiện nghi: Đa dụng hay tinh tế?

Xpander tạo nên sức hút nhờ 3 hàng ghế rộng rãi đủ chỗ cho 7 người lớn, hàng ghế sau gập phẳng linh hoạt tối ưu khoang chứa đồ, phù hợp cả dịp gia đình và chạy dịch vụ. Tuy nhiên, nhược điểm là nội thất nhiều chi tiết nhựa cứng, điều mà nhiều khách hàng trẻ cho rằng làm giảm trải nghiệm cao cấp.

Trong khi đó, Honda City 2025 tập trung từng chi tiết nhỏ trong nội thất với ghế da thật (bản RS), màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, hệ thống ga tự động, tạo cảm giác sang trọng hơn hẳn. Không gian 5 chỗ nhưng đủ thoải mái cho gia đình nhỏ hoặc cá nhân. Một số chuyên gia và khách hàng nhận xét: City phù hợp với người trẻ thành thị, ưu tiên trải nghiệm lái và công nghệ hơn.

Động cơ và vận hành: Lựa chọn theo phong cách chạy xe

Xpander trang bị động cơ 1.5L MIVEC 104 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, hộp số tự động 4 cấp, phù hợp vận hành đa dạng địa hình với khoảng sáng gầm cao. Tuy nhiên, hộp số 4 cấp được cho là hơi lỗi thời, chưa đem lại sự mượt mà tối đa khi lên cao tốc. Mức tiêu hao nhiên liệu thực tế vào khoảng 6,9 L/100 km, ổn trong phân khúc MPV gầm cao.

City sử dụng động cơ i-VTEC 1.5L cho công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm, hộp số CVT chuyển số mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao khoảng 5,68 L/100 km. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai di chuyển nhiều trong thành phố cần cảm giác êm ái, tiết kiệm và vận hành chuẩn sedan. Tuy nhiên, khoảng sáng gầm thấp khiến City gặp khó trên đường gồ ghề hay leo lề cao.

An toàn: Thực dụng hay công nghệ?

Xpander đi kèm các tính năng an toàn thiết thực như phanh tay điện tử, cảm biến lùi, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, giúp gia đình yên tâm hơn trên các cung đường khác nhau. Tuy nhiên, số lượng túi khí và các công nghệ hỗ trợ chưa thực sự nổi bật.

City lại gây ấn tượng với hệ thống cân bằng điện tử, ABS, EBD, BA, HSA, kèm theo 4-6 túi khí tùy phiên bản, cùng các công nghệ cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn trên bản RS cao cấp. Tuy nhiên, một số trang bị an toàn như cảm biến lùi vẫn chưa phổ biến trên tất cả phiên bản Nissan City 2025.

Quan điểm chuyên gia và người dùng

Chuyên gia nhận định: Honda City là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng trẻ, hoặc gia đình nhỏ cần một chiếc sedan vận hành êm ái với tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và cảm giác lái thể thao. Mitsubishi Xpander lại là mẫu xe gia đình đa dụng với ưu thế không gian, vận chuyển linh hoạt, và khả năng vượt địa hình tốt.

Một người dùng trên diễn đàn ô tô Việt Nam chia sẻ: “Tôi chọn Xpander vì gia đình đông người, thường đi xa cuối tuần, cảm giác lái không quá thể thao nhưng mạnh mẽ và an toàn khi đi đường dài”. Trong khi một bạn trẻ lại thích City vì “chạy trong thành phố rất bốc, nội thất sang trọng”.

Theo các chuyên gia về giá trị xe đã qua sử dụng, Honda City giữ giá tốt hơn với mức mất giá 10-15% sau 3 năm, trong khi Xpander mất giá cao hơn 25-30%, là điểm cân nhắc cho người mua xe mới.

Kết luận

Nếu ưu tiên không gian rộng rãi, đa dụng và vận hành linh hoạt các điều kiện địa hình, Mitsubishi Xpander 2025 là lựa chọn không thể bỏ qua với mức giá nhỉnh hơn nhưng bù đắp bằng sự rộng rãi và tính thực dụng.

Ngược lại, Honda City 2025 tỏa sáng ở thiết kế thanh lịch, nhiều công nghệ tiện nghi, khả năng giữ giá cao và cảm giác lái êm ái, tiết kiệm nhiên liệu dành cho khách hàng thành thị yêu cầu cao về phong cách và hiệu suất.

Hai “ông vua” mỗi người một thế mạnh, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào nhu cầu và phong cách sống của người tiêu dùng Việt, giữa gầm cao rộng rãi và sedan sang trọng hiện đại cùng những trải nghiệm lái khác biệt.