CR-V, Tucson, CX-8: Cuộc chiến công nghệ AI siêu đẳng

Trên thị trường SUV đô thị tại Việt Nam, cuộc đua về công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) giữa Honda CR-V, Hyundai Tucson và Mazda CX-8 thế hệ 2025 đang diễn ra hấp dẫn và quyết liệt. Mỗi mẫu xe đều trang bị những công nghệ hỗ trợ lái và trí tuệ nhân tạo hiện đại, nhằm nâng cao trải nghiệm và an toàn cho người dùng. Bài viết này sẽ phân tích sâu hơn về điểm mạnh công nghệ AI của ba mẫu xe, giúp độc giả có cái nhìn rõ nét về “cuộc chiến thông minh” trong phân khúc SUV.

Honda CR-V 2025: Toàn diện về an toàn và tiết kiệm

Honda CR-V 2025 là mẫu SUV hybrid dẫn đầu phân khúc về công nghệ an toàn và hỗ trợ lái, với gói Honda Sensing hiện đại gồm: kiểm soát hành trình thích ứng, phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chống buồn ngủ và đèn pha thích ứng thông minh. Ngoài ra, CR-V còn được trang bị camera 360 độ và công nghệ Lanewatch hỗ trợ quan sát điểm mù.

Phiên bản e:HEV RS sử dụng công nghệ hybrid e:HEV, cho công suất 204 mã lực, vừa mạnh mẽ vừa tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống Honda Connect tích hợp AI cho phép quản lý xe từ xa qua điện thoại thông minh.

Nhờ các yếu tố này, Honda CR-V nổi bật về an toàn và khả năng vận hành thông minh. Giá bán từ 998 triệu đến 1,26 tỷ đồng cho cả bản 5 và 7 chỗ.

Hyundai Tucson 2025: Tiện nghi phong phú trong tầm giá

Hyundai Tucson 2025 tiếp tục là lựa chọn phổ biến nhờ thiết kế trẻ trung và nhiều tiện ích. Tại Việt Nam, Tucson chưa có bản hybrid chính thức, các phiên bản phân phối chủ yếu sử dụng động cơ xăng 2.0L, xăng tăng áp 1.6L và dầu 2.0L.

Xe được trang bị các tính năng an toàn trong gói Hyundai SmartSense như: cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo va chạm phía trước/sau và camera 360 độ (ở bản cao cấp). Về tiện nghi, Tucson mang đến trải nghiệm phong phú với cửa sổ trời panorama, cốp điện thông minh, sạc không dây, trợ lý giọng nói, tùy theo từng phiên bản.

Lợi thế của Tucson là đa dạng phiên bản, giá bán cạnh tranh từ khoảng 900 triệu đến trên 1 tỷ đồng, phù hợp với người dùng muốn trải nghiệm công nghệ tiện nghi hiện đại trong tầm giá hợp lý.

Mazda CX-8 2025: Sang trọng và an toàn toàn diện

Mazda CX-8 2025 ghi điểm nhờ sự cân bằng giữa công nghệ AI an toàn và phong cách cao cấp. Xe trang bị gói i-Activsense với các tính năng: hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn và camera 360 độ. Một số phiên bản còn có tính năng hỗ trợ lái trên cao tốc và trong tình trạng tắc đường.

CX-8 dùng động cơ Skyactiv-G 2.5L, công suất 188 mã lực, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Nội thất chú trọng tiện nghi cao cấp như đèn LED tự động cân bằng góc chiếu, cửa sổ trời toàn cảnh (bản cao), hệ thống âm thanh cao cấp.

CX-8 phù hợp với người cần một chiếc SUV 7 chỗ rộng rãi, nhiều công nghệ an toàn và nội thất sang trọng. Giá từ 969 triệu đến hơn 1,14 tỷ đồng.

So sánh tổng thể

Honda CR-V 2025: Nổi bật với hệ thống an toàn toàn diện Honda Sensing, công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu và Honda Connect.

Hyundai Tucson 2025: Điểm mạnh là tiện nghi đa dạng, công nghệ hiện đại ở bản cao cấp, giá dễ tiếp cận hơn.

Mazda CX-8 2025: Kết hợp an toàn AI, hiệu suất ổn định và tiện nghi sang trọng, phù hợp phân khúc SUV 7 chỗ.

Bảng so sánh công nghệ AI SUV đô thị 2025 tại Việt Nam

Mẫu xe Công nghệ AI & Hỗ trợ lái Động cơ & Hiệu suất Honda CR-V 2025 Honda Sensing (ACC, CMBS, LKAS, RDM, AHB), Honda Connect, HUD, Camera 360, Lanewatch, hybrid e :HEV Hybrid 2.0L, 204 mã lực Hyundai Tucson 2025 SmartSense: cảnh báo điểm mù, phanh tự động, giữ làn, camera 360 (bản cao), trợ lý giọng nói, cốp điện, panorama Xăng 2.0L, 1.6 Turbo, dầu 2.0L Mazda CX-8 2025 i-Activsense: phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, giữ làn, camera 360, hỗ trợ cao tốc (bản cao) Skyactiv-G 2.5L, 188 mã lực

Cuộc đua công nghệ AI ở phân khúc SUV đô thị 2025 tại Việt Nam không chỉ xoay quanh sức mạnh động cơ mà còn là cuộc cạnh tranh “trí tuệ” về an toàn và trải nghiệm.

Người tiêu dùng sẽ chọn lựa dựa trên nhu cầu: an toàn - tiết kiệm (Honda CR-V), tiện nghi - giá tốt (Hyundai Tucson), hay sang trọng - rộng rãi (Mazda CX-8).