Lý do nào khiến giá xe điện ngày càng giảm mạnh?

Sự chuyển đổi này đang kéo theo một cuộc cạnh tranh khốc liệt về công nghệ pin - yếu tố cốt lõi của xe điện. Các công ty hàng đầu như Tesla và BYD đang đầu tư mạnh mẽ vào phát triển và cung cấp pin, trong khi các nhà sản xuất ô tô truyền thống cũng đang đẩy mạnh chiến lược điện khí hóa.

Chính sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ pin EV cũng đang mở ra một xu hướng nổi bật: sự giảm giá mạnh mẽ của pin. Theo báo cáo từ P3 Consulting, giá pin EV đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại, điều này có thể thay đổi hoàn toàn nền kinh tế của xe điện, vốn trước đây gặp khó khăn trong việc thu hút người tiêu dùng do chi phí cao.

Được biết, bộ pin chiếm hơn 40% giá thành của EV và trở thành rào cản lớn đối với khách hàng. Tuy nhiên, giá pin đã giảm tới 92% trong hai thập kỷ qua mở ra cơ hội cho xe điện trở nên phổ biến hơn.

Nguyên nhân và nỗi lo tiềm ẩn

Sự sụt giảm giá pin chủ yếu đến từ những tiến bộ công nghệ và hiệu quả sản xuất. Các đột phá về mật độ năng lượng đã giúp các nhà sản xuất tạo ra pin nhỏ hơn và nhẹ hơn, từ đó giảm chi phí vật liệu. Nhu cầu ngày càng tăng về xe điện cũng thúc đẩy việc mở rộng các cơ sở sản xuất pin, cho phép các nhà sản xuất tận dụng lợi thế kinh tế quy mô.

Các nhà sản xuất pin Trung Quốc đang dẫn đầu trong cuộc đua này. Theo P3 Consulting, giá cell pin niken-mangan-coban (NMC) đã giảm từ 140 EUR (khoảng 4,33 triệu đồng) xuống còn 58 EUR (khoảng 1,8 triệu đồng) cho mỗi kWh chỉ trong 2 năm. Nhờ sự hỗ trợ bởi chính phủ và thị trường Trung Quốc lớn, các công ty như CATL và BYD đang tích cực mở rộng sản xuất và tham gia vào cuộc cạnh tranh giá.

Sự giảm giá của xe điện giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc của ngành công nghiệp ô tô Châu Âu vào pin giá rẻ từ Trung Quốc đang dấy lên những lo ngại về sự ổn định của chuỗi cung ứng. Cả Mỹ và Châu Âu đều đang thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc này và thúc đẩy sản xuất pin trong nước.

Tác động và thách thức tương lai

Giá pin giảm dự kiến sẽ kéo giá bán lẻ xe điện xuống, giúp xe điện dễ tiếp cận hơn với nhiều người tiêu dùng. Điều này có thể mở rộng thị trường xe điện, không chỉ giới hạn ở các mẫu xe hạng sang mà còn bao gồm các lựa chọn xe nhỏ gọn và giá cả phải chăng hơn. Kết quả là, các nhà sản xuất ô tô như Tesla đã bắt đầu giảm giá các mẫu xe của mình để duy trì tính cạnh tranh.

Tuy nhiên, việc giảm giá cũng đặt ra thách thức cho các nhà sản xuất pin khi họ phải đối mặt với biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp. Để tồn tại, họ cần tập trung vào đổi mới công nghệ và cải thiện hiệu suất sản xuất. Tái chế pin cũng sẽ trở nên quan trọng hơn khi số lượng pin đã qua sử dụng tăng lên, vốn cung cấp nguồn kim loại quý hiếm như lithium và coban.

Áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến giúp đẩy nhanh việc đưa pin xe điện ra thị trường.

Nhiệm vụ của các nhà sản xuất

Giá pin giảm mạnh là một bước ngoặt cho việc áp dụng xe điện nhưng cũng làm gia tăng cạnh tranh và làm nổi bật những điểm yếu trong chuỗi cung ứng. Để phát triển bền vững, các nhà sản xuất pin cần tập trung vào phát triển công nghệ pin hiệu suất cao và an toàn, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả sản xuất. Đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung đơn lẻ sẽ là yếu tố quan trọng cho sự ổn định và tăng trưởng lâu dài.

Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một chu kỳ tích cực, trong đó chi phí pin thấp hơn sẽ kéo giá xe điện xuống, thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn. Thành công trong thị trường đang phát triển nhanh chóng này sẽ phụ thuộc vào đổi mới công nghệ, hiệu quả sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng bền vững. Chỉ những công ty có khả năng vượt qua những thách thức này mới có thể trở thành những người hãng dẫn đầu trong thị trường xe điện tương lai.