"Ngựa chiến" Suzuki V-Strom 1050 2026 ra mắt, giá hơn nửa tỷ

Suzuki V-Strom 1050 2026 đơn thuần là bản cập nhật màu sắc mới của mẫu adventure này. Xe được bổ sung các lựa chọn màu sắc mới gồm: Metallic Oort Grey, Metallic Matt Steel Green và Glass Sparkle Black. Ngoài cập nhật màu sắc, mẫu xe này vẫn giữ được nguyên các trang bị như phiên bản đang bán ra thị trường.

Xe tiếp tục sử dụng động cơ V-Twin góc nghiêng 90 độ, dung tích 1.037 cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 105,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 100 Nm tại 8.000 vòng/phút. Đi kèm là hộp số 6 cấp tích hợp quickshifter cùng hệ truyền động cuối bằng xích.

Hệ thống treo trên V-Strom 1050 gồm phuộc trước hành trình ngược USD và giảm xóc monoshock phía sau. Xe sử dụng bánh trước kích thước 19 inch và bánh sau 17 inch, kết hợp bộ lốp 110/90 phía trước và 150/70 phía sau, phù hợp cho nhu cầu vận hành đa địa hình và touring đường dài.

Mẫu xe này cũng được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), bao gồm nhiều tính năng điện tử hiện đại như kiểm soát lực kéo STCS, kiểm soát hành trình Cruise Control, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát tải trọng, hỗ trợ xuống dốc, hệ thống khởi động Easy Start cùng tính năng Low RPM Assist giúp hạn chế chết máy khi xuất phát.

Các thông tin vận hành được hiển thị trên cụm đồng hồ LCD 5 inch đặt phía trước. Xe đồng thời tích hợp cổng sạc USB ở bên trái tay lái và ổ điện 12V bố trí dưới yên phụ để tăng tính tiện dụng cho các chuyến đi dài. V-Strom 1050 2026 có chiều cao yên tiêu chuẩn 855 mm và có thể điều chỉnh tùy theo nhu cầu người lái. Kính chắn gió phía trước hỗ trợ chỉnh tay trong khi trọng lượng tổng thể của xe ở mức 252 kg. Bình nhiên liệu dung tích 20 lít giúp mẫu adventure-touring này duy trì khả năng di chuyển đường dài đúng với định hướng mà Suzuki hướng tới.

V-Strom 1050 2026 có giá bán tại thị trường Malaysia là 78.900 ringgit - khoảng 529 triệu đồng.