Honda City 2026 lộ diện chạy thử, nâng cấp thiết kế với giao diện LED mới

Theo nhiều nguồn tin từ châu Á, Honda City 2026 facelift dự kiến sẽ ra mắt trong nửa cuối năm 2026, đóng vai trò như bản nâng cấp giữa vòng đời trước khi thế hệ City hoàn toàn mới xuất hiện vào khoảng năm 2028.

Honda City 2026 facelift dự kiến chỉ tinh chỉnh nhẹ ngoại hình. Ảnh: Rushlane

Ở lần nâng cấp này, Honda City 2026 không thay đổi nền tảng khung gầm mà tập trung làm mới thiết kế theo hướng hiện đại và thể thao hơn, lấy cảm hứng từ các mẫu Honda thế hệ mới. Dáng sedan quen thuộc vẫn được giữ lại, song phần đầu xe nhiều khả năng sẽ được tinh chỉnh với lưới tản nhiệt thiết kế mới, liền mạch hơn. Cụm đèn chiếu sáng phía trước và đèn hậu phía sau được chỉnh sửa đồ họa LED, mang lại diện mạo sắc sảo hơn so với bản hiện hành. Cản trước và cản sau cũng có thể được thiết kế lại nhẹ, trong khi bộ mâm hợp kim mới được kỳ vọng sẽ giúp ngoại hình City thêm phần trẻ trung. Ngoài ra, Honda nhiều khả năng sẽ bổ sung thêm một số tùy chọn màu sơn mới để làm mới hình ảnh mẫu xe.

Honda City thế hệ mới. Ảnh dựng đồ họa: Cartoq

Bên trong khoang cabin, Honda City 2026 facelift được cho là sẽ không “lột xác” hoàn toàn mà chỉ nâng cấp nhẹ về vật liệu và chi tiết trang trí nhằm tăng cảm giác cao cấp. Bố cục tổng thể quen thuộc vẫn được giữ lại, trong khi camera 360 độ là trang bị đang được cân nhắc bổ sung để cải thiện khả năng hỗ trợ người lái. Các tiện nghi hiện hành như màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh nhiều loa cùng nền tảng kết nối Honda Connect nhiều khả năng vẫn tiếp tục được duy trì.

Trang bị an toàn trên Honda City 2026 facelift dự kiến vẫn sử dụng gói Honda Sensing với các công nghệ hỗ trợ lái chủ động như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo xe phía trước khởi hành, điều khiển hành trình thích ứng, đèn pha tự động và cảnh báo chệch làn. Bên cạnh đó là các trang bị quen thuộc như camera lùi, cảm biến lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử và giám sát áp suất lốp.

Honda City thế hệ mới. Ảnh dựng đồ họa: Cartoq

Về vận hành, City facelift 2026 gần như chắc chắn giữ nguyên các tùy chọn động cơ. Phiên bản xăng tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L i-VTEC hút khí tự nhiên, cho công suất khoảng 121 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động CVT. Bên cạnh đó, biến thể hybrid City e:HEV vẫn được duy trì tại một số thị trường, với tổng công suất 126 mã lực, hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Nhìn chung, Honda City 2026 facelift là bản nâng cấp mang tính duy trì vòng đời sản phẩm, không tạo đột phá lớn nhưng đủ để mẫu sedan hạng B này tiếp tục giữ sức cạnh tranh trước các đối thủ trong bối cảnh phân khúc ngày càng sôi động.