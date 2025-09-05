Honda City phục hồi mạnh mẽ, cho Hyundai Accent hít khói

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, tổng lượng mẫu sedan hạng B bán ra đã đạt 3.544 chiếc trong tháng 7 năm nay, tăng 27,3% so với tháng trước đó. Trong số này, Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu thị trường nhưng bị phả hơi nóng bởi sự vươn lên mạnh mẽ từ Honda City - mẫu sedan đã vượt qua Hyundai Accent vốn đang mất dần sức hút.

Honda City đã có sức tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số trong tháng đầu tiên của quý 3/2025.

Sự tăng trưởng này diễn ra bất chấp xu hướng giảm doanh số chung của toàn thị trường ô tô, nơi sức mua trong tháng 7 có dấu hiệu chững lại. Để kích cầu tiêu thụ, nhiều nhà sản xuất và phân phối đã áp dụng các chương trình ưu đãi và giảm giá, với mức giảm từ 25 đến 50 triệu đồng cho các mẫu xe trong phân khúc này.

Tuy nhiên, mặc dù doanh số tháng 7 tăng so với tháng 6, con số này vẫn thấp hơn 640 xe so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức giảm 15,3%. Điều này có nghĩa, mặc dù có sự phục hồi nhất định, thị trường sedan hạng B vẫn còn nhiều thách thức phía trước.

Vượt qua Hyundai Accent, Honda City phả hơi nóng vào Toyota Vios

Doanh số sedan hạng B tại Việt Nam trong tháng 7 của năm nay đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, chủ yếu đến từ các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản lắp ráp trong nước, đặc biệt là Toyota Vios và Honda City.

Đáng chú ý nhất, Honda City đã có một tháng bùng nổ với 1.181 xe được bán ra, tăng 862 xe so với tháng trước. Sự tăng trưởng này một phần nhờ vào chính sách ưu đãi của Honda Việt Nam sau hơn một tháng tạm ngưng. Với thiết kế thời trang, khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, Honda City đã trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc này.

Nhưng Toyota Vios vẫn là bức tường khó bị đánh bại trong phân khúc.

Kết quả bán hàng trong tháng 7 cũng giúp Honda City vượt qua Hyundai Accent trong cuộc đua doanh số. Tính đến hết tháng 7, tổng doanh số của Honda City đạt 4.766 xe, trong khi Hyundai Accent chỉ bán được 4.297 xe, giảm 22 xe so với cùng kỳ. Sự suy giảm này có thể liên quan đến việc Hyundai Accent không còn giữ được sức hút như trước do thiết kế không còn bắt mắt như phiên bản trước.

Tuy nhiên, Honda City vẫn chưa thể soán ngôi Toyota Vios - mẫu sedan hạng B của Toyota đã đạt doanh số 1.213 xe trong tháng 7, tăng 154 xe so với tháng trước. Dù thị trường ô tô có nhiều biến động, Toyota Vios vẫn duy trì sức hút nhờ vào chính sách giảm giá 50% lệ phí trước bạ và danh tiếng về độ bền.

Các mẫu xe khác trong phân khúc bao gồm Mazda2 (440 xe), Mitsubishi Attrage (184 xe) và KIA Soluto (22 xe). Trong đó, chỉ Mitsubishi Attrage ghi nhận sự tăng trưởng dương về doanh số, còn hai mẫu xe còn lại đều giảm so với tháng trước.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, tổng doanh số bán sedan hạng B dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 19.631 xe, giảm 729 xe, tương đương mức giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Toyota Vios hiện đang dẫn đầu với 6.478 xe, nhiều hơn gần 2.000 xe so với Honda City.