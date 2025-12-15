Giá xe Honda City lăn bánh tháng 12/2025, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Honda City xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1981 và được phân phối tại các thị trường Nhật Bản, Úc, châu Âu. Năm 1993, mẫu xe này bị khai tử khỏi danh mục sản phẩm của hãng. Tới năm 1996, Honda City được hồi sinh với mục tiêu hướng tới thị trường các nước Đông Nam Á.

Năm 2013, Honda City chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Giữa năm 2017, phiên bản nâng cấp mới của mẫu xe này ra mắt với nhiều cải tiến về công nghệ. Ngày 09/12/2020, Honda Việt Nam tiếp tục đưa về nước thế hệ mới nhất của Honda City.

Tháng 4/2023, mô hình nâng cấp giữa vòng đời của xe tiếp tục được cập nhật với nhiều tính năng, trang bị mới.

Tháng 7/2023, Honda Việt Nam ra mắt City mới tại Hà Nội. Mẫu sedan cỡ B thuộc bản nâng cấp, xe tiếp tục được lắp ráp trong nước, phân phối với 6 lựa chọn màu sắc: Trắng ngà tinh tế, Ghi bạc thời trang, Đen ánh độc tôn, Titan mạnh mẽ (RS, L), Đỏ cá tính (RS, L) và Xanh đậm cá tính (RS, L).

Đối thủ cạnh tranh với Honda City ở phân khúc sedan cỡ B có: Hyundai Accent, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, Mazda2, Nissan Almera, KIA Soluto,...

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh mới nhất xe Honda City cập nhật tháng 12/2025

Mẫu xe Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Honda City G 499 581 571 552 - Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

hoặc

- Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và ưu đãi lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu Honda City L 539 626 615 596 Honda City RS 569 659 648 629

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

**Điều kiện ưu đãi: Khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 01 đến hết ngày 31/12/2025.

Thông số kỹ thuật Honda City 2025

Thông số kỹ thuật/Phiên bản Honda City G Honda City L Honda City RS Kích thước Kích thước DxRxC (mm) 4.580 x 1.748 x 1.467 4.580 x 1.748 x 1.467 4.589 x 1.748 x 1.467 Chiều dài cơ sở (mm) 2600 2600 2600 Số chỗ ngồi 05 05 05 Khoảng sáng gầm xe (mm) 134 134 134 Bán kính quay vòng tối thiểu (m) 5 5 5 Trọng lượng không tải (kg) 1117 1128 1140 Trọng lượng toàn tải (kg) 1580 1580 1580 Cỡ lốp 185/60R15 185/55R16 185/55R16 La-zăng Hợp kim 15 inch Hợp kim 15 inch Hợp kim 16 inch Hệ thống treo trước MacPherson MacPherson MacPherson Hệ thống treo sau Giằng xoắn Giằng xoắn Giằng xoắn Hệ thống phanh trước Phanh đĩa Phanh đĩa Phanh đĩa Hệ thống phanh sau Phanh tang trống Phanh đĩa Phanh đĩa Ngoại thất Đèn chiếu xa Halogen Halogen LED Đèn chiếu gần Halogen Halogen LED Đèn chạy ban ngày LED LED LED Đèn sương mù Không Không LED Đèn hậu LED LED LED Đèn phanh trên cao LED LED LED Gương chiếu hậu Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm chống kẹt Ghế lái Ghế lái Ghế lái Ăng-ten Dạng vây cá mập Dạng vây cá mập Dạng vây cá mập Nội thất Chất liệu ghế ngồi Nỉ Da Da Ghế lái Chỉnh điện 6 hướng Chỉnh điện 6 hướng Chỉnh điện 6 hướng Vô-lăng Urethane, điều chỉnh 4 hướng và tích hợp nút điều chỉnh âm thanh Bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh Bọc da, điều chỉnh 4 hướng và tích hợp nút điều chỉnh âm thanh và có lẫy chuyển số Bảng đồng hồ sau vô-lăng Analog - 4,2 inch Analog - 4,2 inch Analog - 4,2 inch Màn hình giải trí Cảm ứng 8 inch Cảm ứng 8 inch Cảm ứng 8 inch Honda Connect Không Không Có Giải trí Kết nối điện thoại thông minh, bản đồ, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay Kết nối điện thoại thông minh, bản đồ, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay Kết nối điện thoại thông minh, bản đồ, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay Chế độ khởi động từ xa Không Có Có Khởi động bằng nút bấm Có Có Có Chìa khóa thông minh Có Có Có Hệ thống loa 4 loa 8 loa 8 loa Nguồn sạc 3 3 5 Hệ thống điều hòa Chỉnh cơ Tự động một vùng Tự động một vùng Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau Không Có Có Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến Không Có Có Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc Không Không Có Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc và ngăn chứa đồ Không Có Có Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau Có Có Có Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau Có Có Có Đèn cốp Có Có Có Gương trang điểm cho hàng ghế trước Ghế lái Ghế lái Ghế lái + Ghế phụ Động cơ - Vận hành Động cơ 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van Hộp số Vô cấp CVT Dung tích xy-lanh (cc) 1498 Công suất (hp/rpm) 119/6.600 Mô-men xoắn (Nm/rpm) 145/4.300 Hệ thống nhiên liệu Phun xăng điện tử/PGM-FI Dung tích bình nhiên liệu (L) 40 Hệ thống lái Trợ lực điện Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Mode) Có Có Có Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) Có Có Có Chế độ lái thể thao Có Có Có Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử Có Có Có Lẫy chuyển số tích hợp trên vô-lăng Không Có Có Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) 5.6 Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) 7.3 Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) 4.7 Trang bị an toàn Hệ thống an toàn Honda SENSING Có Có Có Túi khí cho ghế lái và ghế phụ Có Có Có Túi khí bên cho hàng ghế trước Có Có Có Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế Không Không Có Hệ thống cân bằng điện tử VSA Có Có Có Hệ thống chống bó cứng phanh ABS Có Có Có Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD Có Có Có Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS Có Có Có Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA Có Có Có Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA Có Có Có Đèn báo phanh khẩn cấp ESS Có Có Có Camera lùi Có Có Có Chức năng khóa cửa tự động Có Có Có Nhắc nhở cài dây an toàn Hàng ghế trước Hàng ghế trước Hàng ghế trước Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX Có Có Có Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm Có Có Có Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động Có Có Có Số túi khí 6 6 6

Thông tin chi tiết xe Honda City 2025

Honda City phiên bản nâng cấp 2025 không có nhiều thay đổi về kiểu dáng thiết kế, trang bị so với mẫu cũ. Hãng xe Nhật chỉ sửa đổi một số chi tiết như lưới tản nhiệt thiết kế kiểu tổ ong, cản trước và cản sau tạo hình khuếch tán tăng độ khỏe khoắn, mâm mới đồng thời cải tiến cụm đèn pha. Đáng chú ý, gói an toàn Honda Sensing là trang bị tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản RS, L và G của City mới.

Ngoại thất

Honda City 2025 sở hữu thiết kế mang triết lý “​​Đôi Cánh - Solid Wing Face”, tổng thể khỏe khoắn và hiện đại. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.580 x 1.748 x 1.467 (mm), 4.589 x 1.748 x 1.467 (mm) với bản RS. Chiều dài cơ sở của xe lên tới 2.600 mm.

Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kiểu tổ ong sơn đen bóng, nối liền cùng hệ thống chiếu sáng full LED hiện đại. Hốc hút gió gắn thêm đèn sương mù cùng những đường gân trang trí đẹp mắt. Cản trước cứng cáp, tạo hình khuếch tán tăng độ khỏe khoắn.

Dọc thân xe là những đường gân dập nổi sắc nét, gương chiếu hậu hạ thấp xuống cửa, có chức năng chỉnh gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED. Tay nắm cửa trước mở bằng vân tay. Bộ vành thiết kế mới thể thao hơn.

Đuôi xe có cụm đèn chiếu sáng LED được tinh chỉnh sắc nét, tạo nên tổng thể hài hòa và bắt mắt. Cản sau cũng được làm lại, tạo hình khuếch tán.

Nội thất

Honda City 2025 sở hữu khoang cabin rộng rãi hơn và bổ sung thêm nhiều công nghệ hiện đại. Vẫn là ghế xe bọc nỉ quen thuộc nhưng nay có thêm gác tay trung tâm ở hàng ghế trước, hộc chứa đồ ở 4 cửa xe. Vô-lăng với các tính năng đàm thoại rảnh tay, lẫy số thể thao. Riêng bản L và RS khoang nội thất sử dụng vật liệu da, mang đến cái nhìn sang trọng, đẳng cấp hơn cho một mẫu xe hạng B.

Giữa táp-lô là màn hình trung tâm dạng cảm ứng 8 inch kết nối đa phương tiện. Đi cùng với đó là loạt trang bị đáng chú ý như: điều hòa 2 chiều có hốc gió cho hàng ghế sau, đầu CD, 4 loa, kết nối USB, AUX, AM/FM,...

Động cơ

Honda City 2025 vẫn sử dụng động cơ 1.5L 4 xi-lanh thẳng hàng, công suất 119 mã lực tại vòng tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Sức mạnh của xe truyền qua hộp số vô cấp CVT.

Xe có sẵn tính năng ECO giúp tiết kiệm nhiên liệu và các tính năng an toàn đáng chú ý như: chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, chống trộm, túi khí và tựa đầu giảm chấn cho ghế trước.

Trang bị an toàn

Ở lần nâng cấp này, Honda City được trang bị gói công nghệ Honda SENSING ở tất cả các phiên bản. Gói này bao gồm các công nghệ như: Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS); Đèn pha thích ứng tự động (AHB); Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC); Giảm thiểu chệch làn đường (RDM); Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS); Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).

Bên cạnh đó là những trang bị an toàn cơ bản như: 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, hệ thống phanh khẩn cấp, Camera lùi, Cruise Control, ghế trẻ em ISOFIX,...

Đánh giá xe Honda City 2025

Ưu điểm:

+ Thiết kế đẹp, bền dáng

+ Hệ thống đèn chiếu sáng LED

+ Trang bị an toàn đầy đủ và hiện đại

​​​​​​​ + Vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu.