Loạt mô tô 2 thì mới khiến dân motocross đứng ngồi không yên

Tâm điểm của lần nâng cấp này là các mẫu xe full-size như TC 125, TC 250, TC 300 cùng bộ ba FC 250, FC 350 và FC 450 - những chiếc motocross vẫn duy trì triết lý vận hành đặc trưng của Husqvarna nhưng nay mang phong cách mới hiện đại hơn.

Điểm thay đổi dễ nhận ra nhất trên thế hệ 2027 nằm ở bộ khung thép chrome-molybdenum sơn trắng hoàn toàn mới. Thiết kế này thay thế tông màu cũ từng xuất hiện nhiều năm qua và kết hợp cùng bộ tem xanh dương - vàng mustard nhằm gợi nhớ nguồn gốc Thụy Điển của thương hiệu. Tổng thể xe vì thế mang cảm giác sáng sủa, sạch sẽ và nổi bật hơn hẳn trên đường đua motocross.

Dù có ngoại hình mới, nền tảng kỹ thuật của dòng motocross Husqvarna 2027 gần như không thay đổi. Hãng tiếp tục sử dụng hệ thống treo WP XACT vốn đã được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành ổn định cả trong điều kiện thi đấu lẫn chạy giải trí. Phanh Brembo, ghi đông ProTaper, lọc gió Twin Air và bao tay ODI vẫn là những trang bị tiêu chuẩn trên các mẫu xe cỡ lớn.

Ở nhóm động cơ hai thì, Husqvarna tiếp tục trang bị công nghệ phun xăng điện tử Throttle Body Injection (TBI). So với bộ chế hòa khí truyền thống, hệ thống này giúp phản hồi ga mượt hơn, kiểm soát nhiên liệu chính xác hơn và cải thiện khả năng vận hành trong nhiều điều kiện địa hình khác nhau. Các mẫu TC 125, TC 250 và TC 300 vì thế vẫn hướng tới những tay lái yêu thích cảm giác nhẹ, linh hoạt và giàu tính kỹ thuật đặc trưng của motocross hai thì.

Trong khi đó, các mẫu bốn thì gồm FC 250, FC 350 và FC 450 tiếp tục là lựa chọn dành cho người dùng ưu tiên sức mạnh cùng khả năng kiểm soát điện tử hiện đại. Bộ ba này được trang bị quickshifter, kiểm soát lực kéo và launch control ngay từ tiêu chuẩn. Người lái cũng có thể lựa chọn hai chế độ động cơ thông qua công tắc map đặt trên ghi đông, giúp chiếc xe thích nghi tốt hơn với từng điều kiện đường đua.

Theo Husqvarna, toàn bộ động cơ trên dòng motocross 2027 vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn tiếng ồn hiện hành của AMA và FIM. Tuy nhiên hãng không cho biết có thay đổi cụ thể nào về mặt cơ khí hay không, cho thấy trọng tâm của lần nâng cấp năm nay chủ yếu nằm ở thiết kế và hoàn thiện tổng thể thay vì hiệu năng.

Dòng minicycle gồm TC 50, TC 65 và TC 85 cũng được áp dụng phong cách thiết kế mới với khung trắng và tem xe đồng bộ. Tuy nhiên, nhóm xe này có một số thay đổi kỹ thuật nhỏ nhằm tăng độ bền và cải thiện khả năng vận hành. TC 50 được nâng cấp đai ốc trục khuỷu với lớp phủ cường lực mới để tăng độ bền. TC 65 sở hữu thiết kế van xả công suất mới nhằm cải thiện độ tin cậy khi vận hành ở cường độ cao. Trong khi đó, TC 85 có cácte động cơ mới cùng bộ truyền cần đạp cải tiến giúp giảm ma sát và khởi động mượt hơn.

Tại thị trường Mỹ, Husqvarna định giá dòng motocross 2027 từ 5.199 USD (137 triệu đồng) cho TC 50 và lên tới 11.749 USD (309 triệu đồng) cho mẫu flagship FC 450. Hãng dự kiến bắt đầu bàn giao xe từ tháng 5/2026 thông qua hệ thống đại lý chính hãng.