Siêu xe 137 tỷ đồng vừa giới thiệu đã có khách mua ở Đông Nam Á

Thứ Bảy, ngày 19/02/2022 08:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Chiếc siêu xe McLaren Elva có giá quy đổi hơn 137 tỷ đồng và đã có đại gia đầu tiên đặt mua khi vừa mở bán.

Niche Car Group – nhà phân phối McLaren chính hãng tại thị trường Thái Lan – hiện đang nhận đặt mẫu siêu xe không mui McLaren Elva Speedster nằm trong dòng sản phẩm McLaren Ultimate Series gồm McLaren F1, McLaren P1, McLaren Senna và McLaren Speedtail. Tính đến đầu tháng 2, đã có một đại gia Thái Lan đặt mua chiếc đầu tiên.

Tại thị trường Thái Lan, McLaren Elva có giá bán khởi điểm 200 triệu baht tương đương 137,17 tỷ đồng bao gồm các loại thuế phí. Như vậy, so với giá bán tại thị trường Việt Nam từng được doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh chia sẻ, giá của siêu xe không mui này ở xứ chùa vàng rẻ hơn khoảng 6 tỷ đồng – một con số không đáng kể so với giá trị lên tới 2 triệu USD tương đương 46 tỷ đồng.

Trong khi Thái Lan đã có đại gia đặt mua một chiếc, thị trường Việt vẫn chưa có thông tin chính xác Minh ‘Nhựa’ xuống tiền tậu chiếc McLaren Elva hay chưa. Đã từng có đơn vị tư nhân đăng tải hình ảnh và thông tin một đại gia Việt đặt mua chiếc Elva không kính không mui, tuy nhiên đến nay đã gần nửa năm, vẫn chưa có thông tin gì về siêu phẩm này.

So với phiên bản không có kính chắn gió, McLaren Elva có mặt tại Thái Lan có kính chắn gió với phần khung làm chất liệu carbon, gạt mưa là loại cảm biến tự động. Do đó, khối lượng chiếc Elva sẽ nặng hơn bản không có kính chắn gió 20kg, ở bản không kính chắn gió có khối lượng không quá 1.300 kg.

Vì đã có kính chắn gió, các kỹ sư của McLaren cũng loại bỏ Hệ thống kiểm soát không khí chủ động AAMS (Active Air Management System) nhằm giảm trọng lượng cho chiếc Elva. Ở bản không kính chắn gió, khi xe vận hành ở tốc độ cao, hệ thống sẽ tự kích hoạt đưa không khí chuyển từ đầu xe đến khe gió lớn trước mui xe và đưa ra khỏi khoang cabin. Không khí sau đó được đẩy lên cao qua vị trí người ngồi, tạo thành một kính chắn gió ảo.

Các option miễn phí khác cho người mua gồm hệ thống nâng hạ gầm, bộ mâm hợp kim 5 chấu (tiêu chuẩn là 10 chấu) cùng bộ lốp Pirelli P Zero ™ hoặc lốp Pirelli P Zero Corsa hiệu suất cao. McLaren ban đầu công bố chỉ sản xuất 399 chiếc Elva, tuy nhiên do lượng khách hàng tiềm năng chưa có cùng một số nhược điểm của xe nên hãng siêu xe này đã giảm công suất xuống còn 299 chiếc. Đến thời điểm hiện tại, con số này đang dừng lại ở 149. Việc mua mẫu xe này không chỉ giúp chủ sở hữu trải nghiệm xe mà còn mang lại khoản lợi nhuận không hề nhỏ nếu bán lại.

McLaren Elva vẫn được trang bị khối động cơ V8, dung tích 4.0L tăng áp kép, cho công suất tối đa 804 mã lực - ngang với siêu xe đường đua McLaren Senna GTR. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h dưới 3 giây và 200 km/h tốn 6,7 giây.

Sức mạnh này được truyền đến bánh sau của xe thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp, cùng với đó là hệ thống kiểm soát Proactive Chassis Control II. Với sự nâng cấp này, McLaren Elva có thể tăng tốc lên 100 km/h trong chỉ 2,8 giây, đặc biệt hơn, xe có thể đạt 200 km/h trong chỉ 6,7 giây, nhanh hơn cả McLaren Senna.

Chiếc McLaren Elva được trưng bày trong buổi lễ ra mắt và mở bán tại Thái Lan là phiên bản có kính chắn gió, bởi nhiều quốc gia Đông Nam Á (bao gồm cả Thái Lan, Việt Nam và một số bang của Mỹ…) đều chưa có quy định cấp phép sử dụng xe không kính chắn gió trên đường. Vì vậy, hãng xe Anh Quốc đã trang bị thêm bộ phận này nhằm giúp những chủ sở hữu xe có thể vận hành hợp pháp trên đường phố.

