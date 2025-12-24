Chi tiết McLaren 750S Spider MSO Orange Coriolis giá gần 30 tỷ đồng tại Việt Nam

Nhà phân phối chính thức McLaren tại Việt Nam vừa giới thiệu siêu xe 750S Spider MSO Orange Coriolis. Đây là một phiên bản được cá nhân hóa đặc biệt, thực hiện bởi bộ phận McLaren Special Operations (MSO), hướng tới nhóm khách hàng quan tâm đến các cấu hình mang dấu ấn riêng.

Theo đó, Orange Coriolis là cấu hình được phát triển dựa trên cảm hứng từ hiệu ứng Coriolis – hiện tượng xoáy của các luồng chuyển động trong tự nhiên. Ngôn ngữ thiết kế của phiên bản này tập trung thể hiện chuyển động của dòng khí khi xe vận hành.

Điểm nhấn chính của 750S Spider MSO Orange Coriolis nằm ở phối màu ngoại thất và hiệu ứng thị giác trên thân xe, cụ thể là lớp sơn nền Sandstone Black ánh đồng được kết hợp cùng hai sắc cam Sunburst Orange và Azores Orange, phân bổ trên các chi tiết khí động học như bộ chia gió trước, hốc hút gió, gương chiếu hậu, cản sau và cánh gió.

Toàn bộ quá trình hoàn thiện được đội ngũ MSO thực hiện thủ công trong hơn 260 giờ, với các lớp sơn được xử lý chuyển sắc mờ dần, tạo hiệu ứng khác nhau khi quan sát ở các khoảng cách khác nhau.

McLaren 750S Spider được phát triển trên nền tảng siêu nhẹ của dòng 750S từng ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4/2024, sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép, cho công suất 750 PS. Theo thông số từ nhà sản xuất, xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 2,8 giây và đạt tốc độ tối đa 332 km/h.

Cùng với đó, hệ thống McLaren Control Launcher (MCL) cho phép người lái lưu trữ các thiết lập cá nhân liên quan đến khí động học, hệ truyền động và chế độ lái, có thể kích hoạt nhanh thông qua một thao tác.

So với thế hệ 720S, 750S Spider được tinh chỉnh khí động học với phần mũi xe thấp hơn, bộ chia gió trước mở rộng, các hốc hút gió quanh cụm đèn pha được thu gọn, cùng cánh gió sau chủ động có diện tích lớn hơn 20%.

Khoang lái của phiên bản Orange Coriolis tiếp tục thể hiện định hướng cá nhân hóa thông qua các chi tiết màu cam. Xe được trang bị ghế đua Carbon Fiber với cấu trúc hai lớp cải tiến, giúp giảm 33% trọng lượng so với ghế tiêu chuẩn, mỗi vỏ ghế nặng 3,35 kg.

Tại Việt Nam, McLaren 750S Spider MSO Orange Coriolis được bán chính hãng ra thị trường thông qua McLaren Ho Chi Minh City với mức giá từ 29,4 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).

Những hình ảnh của McLaren 750S Spider MSO Orange Coriolis vừa được giới thiệu tại Việt Nam: