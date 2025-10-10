Siêu xe cực hiếm McLaren 750S Spider Triple Color lên sàn đấu giá

McLaren 750S Spider Triple Crown phiên bản Monaco White siêu hiếm với quãng đường 3.400 dặm (5.471 km) lên sàn đấu giá. 750S Spider trang bị hàng loạt tùy chọn MSO vinh chiến tích Triple Crown trong lịch sử đua xe của McLaren.

McLaren đã tạo ra nhiều phiên bản giới hạn của 750S, như dòng đặc biệt kỷ niệm 30 năm chiến thắng Le Mans của McLaren với số lượng sản xuất giới hạn ở 50 chiếc. Nhưng Spider Triple Crown có lẽ là phiên bản quan trọng nhất, gắn kết 3 chiến thắng đua xe vĩ đại nhất của McLaren, gồm: Indy 500 năm 1974, Monaco Grand Prix năm 1984, và 24 Hours of Le Mans năm 1995.

Có tổng cộng 60 chiếc 750s Spider Triple Crown trên toàn thế giới, nhưng chỉ có 26 chiếc có lớp sơn màu Monaco White. Chiếc McLaren 750S Spider Triple Crown Monaco White lên sàn đấu giá Bring a Trailer, có odo 3.400 dặm (5.471 km).

Chiếc 750s Spider trang bị hàng loạt tính năng MSO Bespoke, gồm: lớp sơn Gloss Tokyo Pearl, chắn bùn trước và khe thoát gió bằng sợi carbon, mui điện sắc, và ghế xô siêu nhẹ. Xe mang dòng chữ “74-84-95” trên cánh gió sau, một chi tiết tinh tế gợi nhắc kỷ lục Triple Crown vô song của McLaren trong lĩnh vực đua xe. Tài liệu đi kèm đầy đủ, bao gồm: nhãn giá gốc, lịch sử bảo dưỡng, sách hướng dẫn và báo cáo sạch.

Đối với nhà sưu tập, nguồn gốc xe quan trọng không kém cấu hình. Đó là lý do những chiếc xe này thường được đặt cạnh các phiên bản siêu hiếm khác như 750S Le Mans Edition hoặc 750S độc quyền tại Nhật Bản. Chiếc xe McLaren 750s Spider Triple Crown màu sơn Monaco White được định giá 380.000 USD tương đương hơn 9,9 tỷ đồng.

Spider Triple Crown là biểu tượng mang bản sắc của thương hiệu McLaren. Những vị khách hàng không có cơ hội mua 750s Triple Crown đợt đầu thì đây là thời điểm thích hợp. Với người đam mê, phiên bản này đại diện cho đỉnh cao của 750S - chiếc siêu xe đường phố mang trên mình lịch sử đua xe. Khi điện khí hóa định hình tương lai của McLaren, những mẫu xe hiếm như Spider có thể trở thành cột mốc giá trị hơn nữa của kỷ nguyên động cơ đốt trong của hãng.