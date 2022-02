Xe hiệu suất cao Mercedes-AMG GT bị triệu hồi vì lỗi kỹ thuật

Thứ Sáu, ngày 18/02/2022 08:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Mercedes-AMG vừa phát đi thông tin triệu hồi hàng loạt xe GT vì lỗi đứt dây cảm biến tốc độ có thể làm tăng nguy cơ tai nạn.

Cơ quan Quản lí an toàn giao thông Mỹ cho biết, hãng xe sang nước Đức sẽ phải triệu hồi các mẫu Mercedes-AMG GT tại thị trường Bắc Mỹ do dây tín hiệu của cảm biến tốc độ bị đứt, dẫn đến các tính năng hỗ trợ an toàn như hệ thống ổn định thân xe điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống hỗ trợ phanh… bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ gặp tai nạn cho người lái.

Mercedes-Benz cho biết, nguyên nhân của đợt triệu hồi này là do các dây nối cảm biến này không đủ độ dài, dẫn đến việc bị kéo căng và đứt ra trong quá trình sử dụng. Sẽ có khoảng 180 chiếc Mercedes-AMG GT tại thị trường Bắc Mỹ phải triệu hồi lần này, đây là các phiên bản AMG GT Black Series 2021.

Đầu năm nay, Mercedes-Benz cũng đã phải triệu hồi hàng loạt mẫu xe tại thị trường Bắc Mỹ vì nguy cơ cháy xe do bơm làm mát bị rò rỉ dầu. Số lượng xe triệu hồi vào khoảng 800.000 xe, với khá nhiều mẫu xe ăn khách như C/E/S-class cùng các mẫu SUV như G-class, GLE, GLS…

Mẫu xe Mercedes-AMG GT được trang bị khối động cơ V8, dung tích 4.0L tăng áp kép (twin turbo), cho công suất 523 mã lực, tăng đến 53 mã lực so với đời xe trước vốn chỉ 469 mã lực. Ngoài ra, xe còn được trang bị vi sai điện tử cầu sau, hệ thống phanh composite cùng bộ pin Li-ion và chế độ lái Race. Đối với phiên bản AMG GT Coupe 2021, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 13 lít/100km, trên phiên bản Roadster thì mức tiêu hao nhiên liệu là 12,9 lít/100 km.

Thêm vào đó, các phiên bản được trang bị sẵn gói nâng cấp Dynamic Plus còn có thể đi kèm tùy chọn đánh lái bánh sau nhằm cải thiện khả năng xử lý của mẫu xe thể thao này. Khách hàng mua xe có nhu cầu nâng cấp còn có thể trang bị gói tùy chọn Night Edition với các chi tiết bổ sung có màu đen như màu sơn ngoại thất, kẹp phanh, lưới tản nhiệt crom đen, đèn pha khói và bộ lazang đặc biệt.

Tại thị trường châu Âu, giá xe Mercedes-AMG GT có giá khởi điểm ở mức 119.079 EUR tương đương 3,24 tỷ đồng cho bản mui cứng và 130.679 EUR cho bản mui xếp tương đương 3,55 tỷ đồng. Dự kiến xe sẽ chính thức có mặt tại hệ thống đại lý của Mercedes vào tháng 11 năm nay. AMG GT 2021 có những tùy chọn màu sơn như đen, obsidian black metallic, selenite grey metallic và màu tùy chọn trả tiền designo graphite grey magno.

Nguồn: http://danviet.vn/xe-hieu-suat-cao-mercedes-amg-gt-bi-trieu-hoi-vi-loi-ky-thuat-5020221827591127...Nguồn: http://danviet.vn/xe-hieu-suat-cao-mercedes-amg-gt-bi-trieu-hoi-vi-loi-ky-thuat-5020221827591127.htm