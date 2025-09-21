McLaren giới thiệu mẫu xe 750S JC96 dành riêng cho Nhật Bản

Xe được lấy cảm hứng từ huyền thoại F1 GTR vô địch JGTC 1996. Trang bị gói khí động học HDK, nội thất đua. Cụ thể, McLaren vừa giới thiệu 750S JC96, bộ sưu tập siêu xe đầu tiên dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Phiên bản này áp dụng trên cả 750S Coupe và 750S Spider, lấy cảm hứng trực tiếp từ chiếc McLaren F1 GTR số 61 của Team Goh là nhà vô địch JGTC 1996.

Xe chỉ có số lượng sản xuất giới hạn đúng 61 chiếc, tương ứng với số đeo huyền thoại năm đó. McLaren 750S JC96 trang bị gói khí động học MSO High Downforce Kit (HDK), tăng lực ép xuống mặt đường thêm 10% so với tiêu chuẩn. Bộ mâm forged 15 chấu “Delta” siêu nhẹ được thiết kế độc quyền, mô phỏng phong cách McLaren F1 GTR tại Le Mans và JGTC.

Ngoại thất nổi bật với các chi tiết sợi carbon như ốp cản trước, gương, ốp hông và cánh gió chủ động. Khách hàng có thể lựa chọn các tông màu Memphis Red, Titanium Silver, Ice White và Graphite Grey. Đặc biệt, chỉ 4/61 chiếc thuộc bản JC96 Tribute sẽ mang họa tiết Tiger Stripe hồng Rocket Pink và xám Tarmac Grey, được MSO sơn thủ công.

Khoang cabin gợi nhớ đến McLaren F1 GTR với các chi tiết mạ vàng kim, bàn đạp khắc logo JC96 và phím số DNR. Ghế đua bọc Alcantara, dây đai an toàn 6 điểm, ốp sợi carbon và chìa khóa sơn thủ công đều thuộc gói Performance Interior. Bản JC96 Tribute còn sở hữu lẫy chuyển số họa tiết “Tiger Stripe”.

Mỗi xe được đánh dấu bằng huy hiệu “McLaren 750S JC96 1 of 61” mạ vàng đặt tại bệ bước, khẳng định giá trị sưu tầm. Cả hai biến thể Coupe và Spider đều dùng động cơ V8, dung tích 4.0L tăng áp kép, cho công suất 750 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Kết hợp hộp số 7 cấp SSG và hệ dẫn động cầu sau, xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,8 giây, tốc độ tối đa 332 km/h.

Trọng lượng khô chỉ 1.277 kg (Coupe) và 1.326 kg (Spider), nhờ nền tảng khung gầm Carbon Fibre Monocage II. Ống xả titan trung tâm hoàn thiện màu Natural Titanium cùng hệ thống chiếu sáng riêng cho khoang động cơ là chi tiết tri ân F1 GTR.

McLaren 750S JC96 không chỉ là phiên bản đặc biệt giới hạn, mà còn là tuyên ngôn tri ân lịch sử và củng cố vị thế của thương hiệu Anh tại thị trường Nhật Bản. Dù giá bán chưa được công bố, đây chắc chắn sẽ là một trong những bộ sưu tập hiếm có và giá trị nhất của McLaren trong thập kỷ này.