Cận cảnh Honda Civic phiên bản G hứa hẹn hút khách nhờ giá tốt

Phiên bản G tầm trung có giá bán 770 triệu đồng của dòng xe Honda Civic thế hệ mới đã có mặt tại đại lý.

Honda Civic thế hệ thứ 11 mới được phân phối tổng cộng 3 phiên bản bao gồm E, G và RS với giá lần lượt: 730, 770 và 870 triệu đồng. Trong đó, phiên bản G tầm trung có giá bán 770 triệu đồng hướng đến khách hàng có chi phí mua xe vừa phải. Phiên bản G cũng được xem là quân bài chủ lực của Civic khi cần bằng nhiều yếu tố về giá và trang bị.

Không mang phong cách thể thao với nhiều chi tiết sơn màu đen như Civic 2022 phiên bản RS cao cấp nhất, Honda Civic phiên bản G sở hữu ngoại thất thiết kế mang phong cách thanh lịch. Xe sở hữu đèn pha LED tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng. Xe được trang bị bộ mâm 17 inch sơn hai tông màu trang nhã. Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED, tay nắm cửa cùng màu thân xe.

Nội thất Honda Civic G sử dụng ghế Nỉ, ghế lái chỉnh cơ. Đồng hồ hỗ trợ lái sử dụng kiểu analog kết hợp với màn hình hiển thị đa thông tin kích thước 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch (bản RS 9 inch) và không có hệ thống hỗ trợ Honda CONNECT và bản đồ định vị tích hợp như phiên bản RS.

Xe trang bị 8 loa giải trí. Gương chiếu hậu trong xe không có chức năng chống chói tự động. Hệ thống điều hòa tự động 1 vùng. Xe sở hữu nhiều tính năng như: Khởi động từ xa, Phanh tay điện tử + chế độ giữ phanh tự động. Chìa khóa thông minh và tích hợp nút mở cốp .​

Phiên bản G của Civic trang bị khối động cơ 4 xy lanh,l dung tích 1.5L tăng áp, cho công suất tối đa 176 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 240Nm trong dải vòng tua 1.700 – 4.500 vòng/ phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT), phiên bản này không có lẫy chuyển số (Paddle Shifter) đi kèm với chế độ lái thể thao Sport Mode trên bản RS cao cấp.

Về trang bị an toàn và hỗ trợ lái, Honda Civic được trang bị Tiêu chuẩn gói an toàn Honda SENSING, bao gồm: Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) / Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)​ / Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB)​ / Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF)​ / Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM)​ / Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS).​ Ở phiên bản này không có Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch).

Với mức giá 770 triệu đồng, Honda Civic G hướng đến khách hàng có chi phí mua sedan hạng C vừa phải, hay tiết kiệm chi phí để nâng cấp đồ chơi hay độ xe theo phong cách thể thao. Với tầm giá dễ tiếp cận, Honda Civic G hứa hẹn sẽ trở thành phiên bản bán chạy của dòng Civic thế hệ mới. Nhìn chung, đây là dòng xe lý tưởng để nâng cấp từ xe hạng A hay hạng B dành cho khách hàng trẻ hay khách mới mua xe lần đầu.

