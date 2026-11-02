Ngân sách 300 triệu đồng, chọn Toyota Vios hay Hyundai Accent cũ?

Khảo sát trên một trang rao vặt ô tô lớn, Toyota Vios và Hyundai Accent đều có 4 tin rao bán xe cũ ở mức giá đúng 300 triệu đồng. Các lựa chọn trải dài từ đời 2017 đến 2023, gồm cả phiên bản số sàn và số tự động.

Một số tin rao bán Toyota Vios và Hyundai Accent cũ.

Với Toyota Vios, một chiếc Vios E 1.5 MT đời 2021 được rao bán tại TP.HCM, màu vàng, hộp số sàn và đã đi 63.000 Km. Cùng mức giá, Vios 1.5G đời 2018 màu đen, hộp số tự động được rao bán tại Hải Phòng. Hai lựa chọn khác gồm Vios E 1.5 MT đời 2021 màu cát tại Thanh Hóa, có ODO 90 Km và Vios 1.5G đời 2017 sử dụng hộp số tự động.

Ở phía Hyundai Accent, một chiếc Accent động cơ 1.4L, hộp số sàn, đời xe chưa thể hiện đầy đủ trong tin rao, đã đi 70.000 Km, được chào bán tại Hà Nội. Đáng chú ý, Accent 1.4 MT Tiêu Chuẩn đời 2023 có giá 300 triệu đồng, ODO 56.000 Km. Một chiếc Accent 1.4 MT Tiêu Chuẩn đời 2022 màu trắng cũng được rao bán tại Đắk Lắk. Trong khi đó, Accent 1.4 MT đời 2020 tại Thanh Hóa có ODO lên tới 260.000 Km.

Ngân sách 300 triệu đồng nên chọn Toyota Vios hay Hyundai Accent?

Cùng mức ngân sách 300 triệu đồng, Toyota Vios và Hyundai Accent mang đến những lựa chọn khác nhau về đời xe, phiên bản và số Km đã sử dụng. Vì vậy, người mua cần xác định rõ nhu cầu thay vì chỉ dựa vào năm sản xuất để lựa chọn.

Một chiếc Toyota Vios cũ (trái) và một chiếc Hyundai Accent cũ (phải).

Với Toyota Vios, điểm đáng chú ý là người mua có thể tìm được xe số sàn đời 2021 hoặc xe số tự động đời 2017 - 2018. Nếu ưu tiên năm sản xuất mới, Vios E 1.5 MT 2021 là phương án đáng cân nhắc. Tuy nhiên, hai tin rao cùng đời xe có ODO chênh lệch đáng kể, lần lượt 63.000 Km và 90 Km. Riêng chiếc xe được quảng cáo đã đi 90 Km cần được xác minh kỹ thông tin thực tế.

Trong trường hợp thường xuyên di chuyển trong đô thị, Vios 1.5G số tự động đời 2017 hoặc 2018 có thể phù hợp hơn. Hộp số tự động giúp người lái thuận tiện khi đi trong điều kiện giao thông đông đúc, nhưng đổi lại là đời xe thấp hơn những chiếc Vios E số sàn 2021.

Hyundai Accent có lợi thế về lựa chọn đời xe trong nhóm tin rao này. Chiếc Accent 1.4 MT Tiêu Chuẩn đời 2023, ODO 56.000 Km là phương án đáng chú ý với người muốn tìm xe sản xuất gần đây. Trong khi đó, Accent đời 2022 cũng có giá 300 triệu đồng, nhưng tin đăng chưa thể hiện số Km đã đi. Người mua cần yêu cầu người bán cung cấp thêm thông tin này trước khi xem xe.

Đáng lưu ý nhất là chiếc Accent đời 2020 có ODO 260.000 Km. Đây là mức sử dụng cao so với những xe còn lại trong danh sách. Người mua cần kiểm tra kỹ động cơ, hộp số, hệ thống treo, hệ thống làm mát và lịch sử sửa chữa. Mức giá 300 triệu đồng ban đầu có thể chưa phản ánh đầy đủ chi phí cần bỏ ra để đưa xe về trạng thái vận hành ổn định.

Xét về nhu cầu, cả hai đều thuộc phân khúc sedan hạng B, có thể đáp ứng việc đi lại cá nhân và gia đình nhỏ. Vios phù hợp với người muốn lựa chọn giữa xe số sàn đời cao và xe số tự động đời thấp hơn. Accent lại có những phương án đời 2022 - 2023 trong cùng tầm tiền, nhưng phần lớn các xe được liệt kê sử dụng hộp số sàn.

Ngoài giá mua, người có ngân sách 300 triệu đồng cũng cần dự phòng chi phí sang tên, bảo hiểm, bảo dưỡng và thay thế các chi tiết hao mòn. Việc kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, tình trạng thân vỏ, động cơ, hộp số và hệ thống an toàn nên được thực hiện trước khi đặt cọc.

Nếu ưu tiên xe đời cao, Accent 2023 và Vios 2021 là những lựa chọn đáng xem xét. Nếu cần hộp số tự động, Vios 1.5G đời 2017 - 2018 có thể phù hợp hơn. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng nên dựa trên tình trạng thực tế và lịch sử sử dụng của từng chiếc xe. Một chiếc xe đời thấp hơn nhưng được bảo dưỡng tốt vẫn có thể là lựa chọn hợp lý hơn xe đời cao có nhiều vấn đề kỹ thuật.