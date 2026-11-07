Mô tô điện phong cách Streetfighter gây chú ý, tầm hoạt động ước tính 188 km mỗi lần sạc

Đây là dòng sản phẩm được phát triển thông qua sự hợp tác với Zero Motorcycles (Mỹ). Từng xuất hiện lần đầu tại EICMA 2025, Project VXZ nay trở lại với diện mạo nổi bật hơn, đồng thời hé lộ nhiều chi tiết về hệ truyền động và trang bị công nghệ.

Xe sở hữu thiết kế Streetfighter thể thao với thân xe góc cạnh, phần đuôi vuốt cao và yên xe hai tầng tách biệt. Điểm nhấn ngoại hình là bộ áo phối màu hồng – tím nổi bật, kết hợp khung xe và các chi tiết cơ khí màu đen. Phía trước, xe được trang bị cụm đèn pha projector, kính chắn gió nhỏ, ghi-đông rộng và màn hình hiển thị màu kích thước lớn. Đáng chú ý, khu vực ốp phía trên thân xe có tạo hình giống bình xăng truyền thống nhưng thực tế được tích hợp cổng sạc điện.

Về hệ truyền động, Project VXZ sử dụng mô-tơ điện đặt gần trục gắp sau, truyền lực tới bánh sau thông qua dây đai thay vì xích truyền thống. Cụm vỏ lớn có các cánh tản nhiệt được bố trí ở khu vực trung tâm và phía dưới thân xe. Hero MotoCorp chưa công bố dung lượng pin, công suất mô-tơ, mô-men xoắn cũng như thông số hệ thống làm mát.

Tuy nhiên, hình ảnh thông tin tại triển lãm cho thấy xe còn có thể di chuyển khoảng 150 km khi pin còn 80%. Nếu ngoại suy theo tỷ lệ, phạm vi hoạt động khi sạc đầy có thể đạt khoảng 188 km, dù vậy đây chưa phải là thông tin được hãng xác nhận nên vẫn cần chờ công bố chính thức.

Hệ thống khung gầm mang phong cách mô tô thể thao với phuộc trước hành trình ngược USD, giảm xóc đơn Monoshock phía sau, gắp sau lớn và bộ mâm hợp kim. Xe sử dụng phanh đĩa trên cả hai bánh, cùm phanh trước ByBre cùng hệ thống ABS. Các biểu tượng ABS và kiểm soát lực kéo cũng xuất hiện trên màn hình, cho thấy mẫu xe được định hướng với nhiều công nghệ hỗ trợ vận hành.

Khoang lái được trang bị màn hình màu hiển thị thông tin pin, quãng đường còn lại, chế độ lái Sport, chức năng hỗ trợ đỗ xe và các thiết lập hệ thống. Cụm công tắc trên ghi-đông có nút điều hướng, đèn cảnh báo nguy hiểm, lựa chọn chế độ lái và nút SOS.

Hiện Hero MotoCorp vẫn chưa công bố thời điểm sản xuất thương mại, giá bán và kế hoạch phân phối VIDA Project VXZ. Các thông số quan trọng như dung lượng pin, công suất động cơ, tốc độ tối đa và thời gian sạc cũng chưa được tiết lộ.