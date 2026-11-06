Vì sao Toyota Vios vẫn giữ "ngôi vương" dù có nhiều đối thủ cực mạnh?

Phân khúc sedan B trên thị trường hiện nay có nhiều lựa chọn hấp dẫn, với sự tham gia của nhiều dòng xe đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Điển hình như: Toyota Vios, Honda City, Mazda2, Hyundai Accent, Mitsubishi Attrage. Các mẫu xe sedan hút khách đều được đầu tư vào ngoại thất, trang bị và đặc biệt là giá bán ngày càng được tùy chỉnh hợp lý hơn.

Cạnh tranh với các đối thủ “nặng ký”, Toyota Vios trong thời gian dài vẫn trụ vững “ngôi vương”. Mới đây nhất, trong 9 tháng năm 2026, Toyota Vios là dòng xe ăn khách nhất với 6.931 xe được bán ra. Trong khi đó, Honda City đạt 5.452 chiếc, còn xếp thứ ba là Mazda2 với 4.098 chiếc được bán ra. Kết thúc tháng 10/2026, Toyota Vios vẫn giữ khách với doanh số 659 chiếc được đưa về tay người mua.

Lý giải sức hút và khả năng giữ vững “ngôi vương” sedan hạng B của Toyota Vios có thể đến từ nhiều nguyên nhân. Toyota Vios 2026 tiếp tục duy trì sức hút trong phân khúc sedan hạng B, đặc biệt với khách hàng mua xe lần đầu và các gia đình trẻ có ngân sách vừa phải.

Mẫu xe thường xuyên nằm trong nhóm bán chạy của Toyota nhờ giá trị sử dụng thực tế và chính sách ưu đãi tài chính được triển khai liên tục. Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2003, Vios trải qua nhiều lần nâng cấp nhưng vẫn kiên định với định hướng an toàn, bền bỉ và thực dụng.

Phiên bản 2026 là bản nâng cấp tiếp nối đời 2023, tập trung cải thiện thiết kế, công nghệ và trang bị an toàn. Xe sở hữu kích thước 4.425 x 1.730 x 1.475 mm, chiều dài cơ sở 2.550 mm và khoảng sáng gầm 133 mm. Thiết kế ngoại thất trẻ trung hơn với đầu xe góc cạnh, lưới tản nhiệt tạo hình 3D, đèn LED projector và mâm hợp kim 15 inch.

Khoang cabin rộng rãi, bố trí hợp lý, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của gia đình 5 người. Ghế bọc da, màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, cùng điều hòa tự động trên bản G CVT nâng cao tiện nghi. Hàng ghế sau có tựa tay, khay đựng cốc và khả năng gập phẳng để mở rộng không gian chứa đồ. Khoang hành lý rộng, đủ đáp ứng nhu cầu đi chơi, du lịch hoặc vận chuyển đồ dùng gia đình.

Về an toàn, Vios trang bị camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và hệ thống túi khí tùy phiên bản.Bản G CVT có thêm gói Toyota Safety Sense với cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và lẫy chuyển số trên vô-lăng.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L 2NR-FE, công suất 106 mã lực, mô-men xoắn 140 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT. Khả năng vận hành êm ái, ổn định và tiết kiệm nhiên liệu giúp Vios phù hợp cả nhu cầu đi phố lẫn đường trường.

Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp khoảng 5,74–5,92 lít/100 km, góp phần giảm chi phí sử dụng lâu dài.Ư u điểm nổi bật của Vios là độ bền, tính thực dụng, chi phí bảo dưỡng hợp lý, mạng lưới dịch vụ rộng và khả năng giữ giá tốt.

Mặc dù vậy, Toyota Vios không phải không có những điểm còn hạn chế. Trong đó, khoảng sáng gầm xe ở mức 133 mm còn hạn chế khi đi đường xấu hoặc ngập nước, trong khi trang bị và công nghệ giải trí chưa thực sự vượt trội so với một số đối thủ. Ngoài ra, kiểu dáng Vios vẫn thiên về sự lịch lãm, chưa thực sự nổi bật so với Hyundai Accent hay Honda City.

Tuy nhiên, đánh giá một cách tổng thể có thể thấy, trong tầm giá từ 458 – 545 triệu đồng, Toyota Vios 2026 là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng ưu tiên sự bền bỉ, tiết kiệm, an toàn và giá trị sử dụng lâu dài hơn là thiết kế nổi bật hay công nghệ hiện đại.