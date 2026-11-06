Mê mẩn vẻ đẹp của Royal Enfield Continental GT 750 vừa trình làng

Continental GT 750 gây chú ý khi có hai phiên bản khác nhau về thiết kế ngoại hình và tư thế lái. Cách tiếp cận này giúp Royal Enfield mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, từ những người yêu thích phong cách Cafe Racer cổ điển cho đến nhóm người dùng muốn sở hữu một mẫu xe mang diện mạo thể thao, đậm chất đường đua.

Phiên bản đầu tiên được trang bị quây gió phía trước, tạo nên diện mạo nổi bật và khác biệt so với Continental GT 650 hiện tại. Thiết kế quây gió mới kết hợp cùng ghi-đông clip-on có vị trí thấp, đưa người lái vào tư thế ngồi chồm về phía trước, thiên về phong cách vận hành thể thao. Đặc biệt, xe còn có tấm ốp đánh số đua ở hai bên thân, một chi tiết mang đậm dấu ấn của những mẫu Cafe Racer và xe đua cổ điển.

Trong khi đó, phiên bản không có quây gió lại duy trì kiểu dáng quen thuộc của Continental GT 650. Phần thân xe sử dụng các tấm ốp bên truyền thống, tạo cảm giác gần gũi với thiết kế hiện hành. Dù vẫn được trang bị ghi-đông clip-on, vị trí tay lái trên phiên bản này được bố trí cao hơn đôi chút, giúp người lái có tư thế ngồi thẳng và thoải mái hơn khi sử dụng trên đường phố hoặc những hành trình dài.

Dù khác biệt về thiết kế, cả hai phiên bản Continental GT 750 nằm ở khối động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 743cc, làm mát bằng dầu và sử dụng cơ cấu phân phối khí SOHC. Đây là động cơ thuộc nền tảng 750cc mới của Royal Enfield, cũng được sử dụng trên Himalayan 750. Tuy nhiên, theo xác nhận từ hãng, động cơ trên Continental GT 750 đã được tinh chỉnh theo hướng tăng công suất và cải thiện khả năng vận hành, phù hợp với đặc tính thể thao của dòng Cafe Racer.

Cả hai phiên bản đều được trang bị hệ thống ống xả kép, góp phần tạo nên diện mạo mạnh mẽ và cân đối cho phần thân xe. Royal Enfield cũng sử dụng hệ thống bướm ga cơ khí truyền thống, với mỗi xi-lanh có một cụm bướm ga riêng. Đây là lựa chọn khác biệt so với những trang bị điện tử hiện đại hơn trên Himalayan 750.

Do tập trung vào trải nghiệm lái mang tính truyền thống, Continental GT 750 không được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control và các chế độ lái Ride Modes như Himalayan 750. Dù vậy, mẫu xe vẫn có những nâng cấp đáng chú ý về trang bị cơ khí và khả năng vận hành.

Theo thông tin được công bố tại EICMA 2026, Continental GT 750 sử dụng phuộc trước dạng ống lồng RSU, có khả năng điều chỉnh độ hồi rebound. Phía sau là hệ thống giảm xóc đôi truyền thống, phù hợp với kết cấu và phong cách thiết kế của dòng Continental GT. Xe cũng sở hữu cấu hình yên đơn kết hợp ốp đuôi phía sau, gương chiếu hậu gắn ở hai đầu ghi-đông và hệ thống phanh đĩa kép phía trước tích hợp ABS hai kênh.

Về bánh xe, Royal Enfield trang bị tiêu chuẩn bộ vành nan hoa kích thước 18 inch đi cùng lốp có săm. Khách hàng cũng có thể lựa chọn phiên bản sử dụng mâm đúc hợp kim, đi kèm lốp không săm nhằm tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng. Tùy từng phiên bản, xe còn có các tùy chọn hoàn thiện màu đen cho khu vực động cơ và hệ thống ống xả, tạo nên diện mạo cá tính hơn.

Một chi tiết khác thu hút sự quan tâm của giới quan sát là hệ thống đồng hồ và màn hình hiển thị. Trước đó, những hình ảnh chạy thử từng hé lộ khả năng Continental GT 750 được trang bị màn hình TFT Tripper Dash với các tính năng như điều khiển âm nhạc, hiển thị bản đồ Google Maps và nhiều tiện ích kết nối khác. Tuy nhiên, những chiếc xe được Royal Enfield trưng bày tại EICMA 2026 lại sử dụng cụm đồng hồ analog truyền thống với hai mặt đồng hồ tròn riêng biệt.

Việc hãng lựa chọn đồng hồ analog trên những chiếc xe trưng bày cho thấy Royal Enfield vẫn muốn duy trì nét cổ điển vốn là đặc trưng của dòng Continental GT. Hiện chưa có thông tin xác nhận liệu màn hình TFT có xuất hiện trên phiên bản thương mại hay không.