Xe điện có thể vừa chạy vừa sạc nhờ công nghệ mới của Honda

Một trong những thách thức lớn nhất trong việc phổ biến xe điện là thời gian dừng sạc tại các trạm sạc truyền thống. Mặc dù cơ sở hạ tầng sạc công cộng và hiệu suất pin đã được cải thiện đáng kể trong những năm qua, thời gian sạc vẫn là một rào cản lớn cho những chuyến đi dài. Để khắc phục vấn đề này, Honda đã hợp tác với các tập đoàn Nhật Bản Taisei và Taisei Rotec nhằm phát triển một hệ thống sạc không dây cho phép xe điện được sạc khi đang di chuyển.

Hệ thống này dựa trên công nghệ Truyền tải điện không dây động (Dynamic Wireless Power Transfer - DWPT), bao gồm ba thành phần chính: một nguồn điện một chiều (DC) đặt trên mặt đất, một cơ sở hạ tầng máy phát tích hợp dưới mặt đường, và một mô-đun máy thu lắp dưới gầm xe. Khi xe di chuyển qua các đoạn đường được trang bị công nghệ này, một trường điện từ sẽ được tạo ra cho phép truyền điện không dây đến pin mà không cần tiếp xúc vật lý.

Khác với các hệ thống vận tải đường sắt hoặc đường ray truyền thống, giải pháp sạc không dây của Honda có thể cung cấp năng lượng cho nhiều loại phương tiện, từ xe hơi đến xe tải hạng nặng. Trong giai đoạn đầu, Honda sẽ tập trung vào lĩnh vực logistics và thương mại, nơi việc giảm kích thước và trọng lượng của pin, cũng như giảm thời gian dừng đỗ trên các tuyến đường liên tỉnh, từ đó mang lại lợi thế kinh tế đáng kể.

Mặc dù công nghệ sạc không dây không phải là mới và đã có một số dự án thí điểm tại Pháp, Ý và Mỹ, nhưng đề xuất của liên doanh Nhật Bản này đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới thử nghiệm thực tế. Các thử nghiệm trên các đoạn đường chuyên dụng sẽ kiểm tra độ bền của mặt đường dưới tải trọng giao thông nặng, khả năng ngăn chặn phát xạ điện từ và khả năng cung cấp công suất liên tục lên đến 150 kW ở tốc độ cao.

Tính khả thi thương mại của hệ thống sẽ phụ thuộc vào việc liên doanh có vượt qua các thách thức như đầu tư lớn cần thiết để cải tạo các tuyến đường hiện có và đảm bảo hiệu suất năng lượng cao trong quá trình truyền tải điện. Nếu thành công, dự án sạc không dây của Honda và các đối tác công nghiệp hứa hẹn sẽ mang đến một giải pháp kỹ thuật cách mạng, giúp loại bỏ thời gian sạc dọc đường và định nghĩa lại mô hình hoạt động cho xe điện trong tương lai.