Mua xe cũ Vios và Accent: Ưu tiên xe ít đi hay có lịch sử bảo dưỡng đầy đủ?

Khi tìm mua ô tô đã qua sử dụng, Toyota Vios và Hyundai Accent là hai cái tên thường được người dùng cân nhắc nhờ mức giá dễ tiếp cận, chi phí vận hành hợp lý và phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày. Tuy nhiên, giữa một chiếc xe có số công-tơ-mét thấp và một chiếc xe có lịch sử bảo dưỡng đầy đủ, đâu mới là lựa chọn đáng ưu tiên?

Một trong những tiêu chí đầu tiên mà người mua xe cũ thường quan tâm là số km đã vận hành. Tâm lý chung là xe đi càng ít thì động cơ, hộp số, hệ thống treo và các chi tiết cơ khí càng ít hao mòn, từ đó có thể tiết kiệm chi phí sửa chữa trong quá trình sử dụng.

Hệ thống đèn LED không chỉ mang lại tính thẩm mỹ mà còn cải thiện tầm nhìn vào ban đêm.

Chẳng hạn, khi đặt cạnh hai chiếc Toyota Vios cùng đời, cùng phiên bản, một xe đã chạy 30.000 km và một xe chạy 70.000 km, nhiều người sẽ có xu hướng chọn chiếc xe có số km thấp hơn. Tuy nhiên, số odo chỉ phản ánh một phần quá trình sử dụng, không thể hiện đầy đủ tình trạng thực tế của phương tiện.

Một chiếc xe ít đi nhưng thường xuyên di chuyển trong điều kiện đường đông đúc, liên tục dừng và khởi hành, ít được thay dầu hoặc bảo dưỡng đúng hạn vẫn có thể xuống cấp nhanh hơn dự kiến. Ngược lại, chiếc Hyundai Accent đã chạy 70.000-80.000 km nhưng chủ xe sử dụng chủ yếu trên đường trường, bảo dưỡng định kỳ và thay thế vật tư đúng khuyến cáo có thể duy trì tình trạng vận hành tốt.

​​Hyundai Accent sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 (mm).

Ngoài ra, người mua cũng cần cảnh giác với trường hợp xe bị can thiệp đồng hồ công-tơ-mét. Nếu chỉ dựa vào con số hiển thị trên bảng đồng hồ mà không kiểm tra các dấu hiệu hao mòn nội thất, vô-lăng, bàn đạp, ghế lái và dữ liệu bảo dưỡng, người mua có thể đánh giá sai tình trạng chiếc xe.

Lịch sử bảo dưỡng giúp hiểu rõ quá trình sử dụng xe

So với số km hiển thị, lịch sử bảo dưỡng đầy đủ mang lại nhiều thông tin có giá trị hơn về cách chiếc xe được chăm sóc trong suốt quá trình vận hành. Thông qua sổ bảo dưỡng, hóa đơn sửa chữa hoặc dữ liệu lưu trữ tại đại lý chính hãng, người mua có thể đối chiếu thời điểm bảo dưỡng, số km tương ứng và những hạng mục đã được thực hiện.

Gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) giúp giảm áp lực cho những tài xế mới.

Đối với Toyota Vios và Hyundai Accent, đây là cơ sở để xác định xe có được thay dầu động cơ định kỳ, kiểm tra hệ thống phanh, lốp, hệ thống làm mát và các bộ phận quan trọng khác hay không. Đặc biệt, những hóa đơn sửa chữa lớn hoặc lịch sử thay thế phụ tùng có thể giúp người mua phát hiện các vấn đề tiềm ẩn.

Một chiếc xe từng phải sửa chữa động cơ, hộp số hoặc hệ thống khung gầm cần được kiểm tra kỹ hơn, ngay cả khi chủ xe khẳng định phương tiện vẫn vận hành bình thường.

Tuy nhiên, lịch sử bảo dưỡng đầy đủ cũng không đồng nghĩa chiếc xe chắc chắn không gặp vấn đề. Người mua vẫn cần kiểm tra thực tế, bởi xe có thể từng va chạm, ngập nước hoặc sửa chữa ở những cơ sở không lưu lại hồ sơ.

Vios và Accent: Cần kiểm tra những gì khi mua xe cũ?

Với Toyota Vios, người mua nên chú ý tình trạng động cơ, hộp số, hệ thống treo, hệ thống lái và khả năng vận hành tổng thể. Đây là những bộ phận cần được kiểm tra kỹ để đánh giá chất lượng sử dụng sau nhiều năm. Đối với Hyundai Accent, bên cạnh động cơ và hộp số, người mua cũng nên kiểm tra hệ thống điện, điều hòa, các trang bị tiện nghi và những chi tiết nội thất thường xuyên tiếp xúc với người lái.

Xe sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 106 mã lực.

Hyundai Accent được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 115 mã lực.

Việc lái thử trên nhiều điều kiện đường khác nhau sẽ giúp phát hiện tiếng ồn bất thường, hiện tượng rung giật hoặc phản ứng không ổn định khi tăng tốc.

Dù lựa chọn mẫu xe nào, người mua cũng nên thực hiện một số bước kiểm tra cơ bản:

Đối chiếu số km: Kiểm tra odo với sổ bảo dưỡng, hóa đơn sửa chữa và dữ liệu lưu trữ tại đại lý nếu có. Kiểm tra thân vỏ và khung gầm: Quan sát dấu hiệu sơn lại, thay thế chi tiết, biến dạng kết cấu hoặc sửa chữa sau va chạm.

Kiểm tra động cơ và hộp số: Quan sát hiện tượng rò rỉ dầu, tiếng động lạ, rung bất thường và khả năng chuyển số. Kiểm tra nội thất: Đánh giá mức độ hao mòn vô-lăng, ghế lái, bàn đạp và các nút bấm để đối chiếu với số km công bố.

Lái thử thực tế: Kiểm tra khả năng tăng tốc, phanh, đánh lái, hệ thống treo và hoạt động của các trang bị điện tử. Nếu không có nhiều kinh nghiệm, người mua nên nhờ thợ sửa chữa hoặc người am hiểu ô tô đi cùng. Ngoài ra, có thể đưa xe đến gara chuyên kiểm tra ô tô cũ hoặc sử dụng dịch vụ kiểm tra xe đã qua sử dụng của các hãng để có thêm cơ sở đánh giá.

Nên chọn xe ít đi hay xe có lịch sử bảo dưỡng đầy đủ?

Xét về lâu dài, một chiếc Toyota Vios hoặc Hyundai Accent có lịch sử bảo dưỡng rõ ràng, tình trạng kỹ thuật tốt và không có dấu hiệu tai nạn nghiêm trọng thường đáng ưu tiên hơn một chiếc xe chỉ có lợi thế về số km thấp.

Lý tưởng nhất vẫn là tìm được chiếc xe vừa có odo hợp lý, vừa được bảo dưỡng đầy đủ và có hồ sơ sử dụng minh bạch. Tuy nhiên, nếu buộc phải lựa chọn giữa hai yếu tố, người mua nên đặt tình trạng kỹ thuật thực tế và lịch sử chăm sóc xe lên hàng đầu.

Bởi lẽ, số km thấp có thể tạo cảm giác yên tâm ban đầu, nhưng một chiếc xe được bảo dưỡng đúng cách mới có nhiều cơ sở để tiếp tục vận hành ổn định sau khi đổi chủ. Với người mua xe lần đầu, đừng vội quyết định chỉ vì một chiếc Vios hoặc Accent có giá tốt, odo thấp hay ngoại hình bóng bẩy. Chi phí kiểm tra xe trước khi xuống tiền thường nhỏ hơn rất nhiều so với khoản tiền phải bỏ ra để khắc phục những hư hỏng không được phát hiện từ đầu.