Yamaha trình làng xe ga "cơ bắp" dành cho người ưa xê dịch

Đây là mẫu xe thuộc dòng tay ga đa dụng RW hoàn toàn mới, kết hợp sự tiện dụng của tay ga với khả năng vận hành đa địa hình của mô tô adventure. RW700 Explore 2027 sử dụng động cơ CP2 hai xi-lanh song song, dung tích 689cc, làm mát bằng dung dịch, DOHC và phun xăng điện tử. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 69,3 PS tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 65 Nm tại 6.500–6.750 vòng/phút.

Ngoài ra, Yamaha còn cung cấp phiên bản giới hạn công suất 35 kW, tương đương 47,6 PS, dành cho người sử dụng bằng lái A2 tại châu Âu. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố đạt 4,1 lít/100 km, tương đương khoảng 24,4 km/lít.

Điểm khác biệt đáng chú ý nhất của RW700 Explore là hệ thống truyền động Y-AMT kết hợp hộp số cơ khí 6 cấp Constant Mesh. Thay vì sử dụng hộp số vô cấp CVT như xe ga truyền thống, xe truyền lực đến bánh sau thông qua bộ truyền động bằng xích.

Người lái có thể lựa chọn chế độ AT để xe tự động sang số hoặc MT để chủ động chuyển số bằng công tắc trên tay lái. Đáng chú ý, hệ thống này không cần tay côn và cần số chân, mang lại sự thuận tiện khi di chuyển trong đô thị nhưng vẫn duy trì đặc tính vận hành của một chiếc mô tô sử dụng hộp số nhiều cấp.

Về kết cấu, Yamaha trang bị cho RW700 Explore bộ khung Backbone dạng ống thép cường lực được thiết kế mới, với động cơ và yên xe bố trí thấp nhằm tăng độ ổn định và khả năng kiểm soát. Khoảng sáng gầm đạt 170 mm, hỗ trợ xe di chuyển trên những đoạn đường gồ ghề và đường đất.

Hệ thống treo trước sử dụng phuộc USD đường kính 41 mm, có thể điều chỉnh Preload 15 mm và Rebound Damping 11 cấp độ. Phía sau là giảm xóc đơn Monoshock Bottom-Link với hành trình 155 mm, hỗ trợ điều chỉnh Preload và Rebound Damping.

Mẫu xe còn được trang bị bộ vành Cross-Spoke kết hợp vành nhôm trọng lượng nhẹ, cho phép sử dụng lốp không săm. Theo Yamaha, đây là lần đầu tiên hãng ứng dụng kiểu bánh xe này trên một mẫu xe của mình. Lốp nguyên bản là Pirelli Scorpion Rally STR, được thiết kế để vận hành trên cả đường nhựa và đường đất.

Để tăng khả năng thích ứng với địa hình, xe có gác chân điều chỉnh được 4 vị trí và sàn để chân có thể gập lại. Người lái có thể sử dụng sàn để chân khi đi đường trường hoặc chuyển sang gác chân để đứng lái, kẹp thân xe khi vượt qua những đoạn đường gồ ghề.

Về công nghệ, RW700 Explore sở hữu cảm biến IMU 6 trục và hệ thống Yamaha Ride Control (YRC), cho phép lựa chọn, điều chỉnh chế độ vận hành theo điều kiện mặt đường. Đáng chú ý là GRAVEL Mode dành cho địa hình có độ bám thấp, kết hợp tính năng GRAVEL SHIFT (GSH) giúp điều chỉnh cách chuyển số của Y-AMT khi đi trên đường đất. Ngoài ra, xe còn có Cruise Control và Speed Limiter hỗ trợ những hành trình dài.

Khu vực điều khiển được trang bị cụm đồng hồ TFT 5 inch, kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Yamaha MyRide. Hệ thống hỗ trợ hiển thị thông báo, điều khiển âm nhạc và dẫn đường Garmin StreetCross với bản đồ toàn màn hình hoặc hướng dẫn Turn-by-Turn. Các tiện ích khác gồm Smart Key, đèn xi-nhan tự động tắt và Emergency Stop Signalling, hệ thống kích hoạt đèn cảnh báo đồng thời khi phanh gấp để thông báo cho phương tiện phía sau.

So với RW700 tiêu chuẩn, phiên bản Explore được bổ sung nhiều trang bị cao cấp phục vụ touring, nổi bật là sưởi tay lái Heated Grips và sưởi yên người lái Heated Rider Seat, đều có 10 mức điều chỉnh nhiệt độ. Xe còn có chân chống đứng giữa, công tắc tay lái tích hợp đèn nền và logo nhận diện riêng. Khoang chứa đồ dưới yên có thể chứa một mũ bảo hiểm Full Face, tùy thuộc kích thước và hình dáng mũ.

Về ngoại hình, RW700 Explore 2027 được giới thiệu với màu Forest Green, nhấn mạnh phong cách Adventure. Thiết kế thân xe theo ngôn ngữ TEXNATURE, lấy cảm hứng từ các bề mặt tự nhiên như lòng sông và cát. Một số chi tiết sử dụng vật liệu nhựa sinh học DURABIO và nhựa Polypropylene tái chế, thể hiện định hướng giảm tác động môi trường của Yamaha.

Yamaha xác nhận dòng RW Series sẽ hướng đến thị trường toàn cầu, trong đó thị trường Nhật Bản dự kiến bắt đầu phân phối từ mùa thu năm 2027.