Ô tô đua nhau giảm giá hàng trăm triệu đồng, chuyện gì đang xảy ra với thị trường Việt Nam?

Từ xe phổ thông đến SUV và xe hybrid, hàng loạt mẫu xe được ưu đãi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Đằng sau động thái này là áp lực nguồn cung, hàng tồn kho và cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các thương hiệu.

Nguồn cung tăng nhanh, áp lực giải phóng hàng tồn kho

Một trong những nguyên nhân khiến các hãng xe mạnh tay giảm giá là nguồn cung đang tăng nhanh. Theo số liệu từ Cục Thống kê, tháng 10/2026, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 54.100 chiếc, tăng 23% so với tháng trước và 32,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng ô tô nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm đạt 216.315 chiếc, tăng 25,2%.

Nguồn cung dồi dào khiến các nhà phân phối chịu áp lực tiêu thụ lượng xe ngày càng lớn. Khi lượng xe đưa về đại lý tăng nhanh hơn tốc độ bán ra, hàng tồn kho trở thành bài toán đáng lo ngại, nhất là khi năm 2026 sắp khép lại.

Việc duy trì lượng xe tồn kho lớn không chỉ chiếm dụng vốn mà còn kéo theo chi phí lưu kho và áp lực tài chính. Đặc biệt, xe sản xuất từ năm 2024 hoặc 2025 sẽ khó bán hơn khi bước sang năm mới do người mua thường ưu tiên xe có năm sản xuất mới. Vì vậy, giảm giá trở thành giải pháp để đại lý giải phóng hàng tồn và thu hồi vốn.

Cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các thương hiệu

Bên cạnh áp lực tồn kho, sự hiện diện của nhiều thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu và Trung Quốc cũng khiến cuộc cạnh tranh trên thị trường quyết liệt hơn. Các hãng không chỉ cạnh tranh về thiết kế, trang bị, công nghệ mà còn phải liên tục điều chỉnh giá bán để duy trì sức hút.

Trong tháng 10/2026, Hyundai Santa Fe được giảm giá lên tới khoảng 220 triệu đồng tại một số đại lý. Đáng chú ý, Subaru Crosstrek Hybrid sản xuất năm 2024 có mức giảm lên tới 329 triệu đồng, đưa giá bán từ 1,268 tỷ đồng xuống còn 939 triệu đồng.

Ở nhóm xe phổ thông, Toyota, Honda và Mitsubishi cũng triển khai các chương trình hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe. Hyundai Accent, Creta, Tucson hay Stargazer cũng được áp dụng mức giảm hàng chục triệu đồng.

Diễn biến này cho thấy giảm giá không còn là chiến lược riêng của những thương hiệu gặp khó khăn về doanh số. Ngay cả các hãng có sản phẩm quen thuộc và tệp khách hàng ổn định cũng phải tham gia cuộc đua ưu đãi để bảo vệ thị phần.

Xe điện và sản phẩm mới tạo thêm sức ép

Sự phát triển của xe điện, xe hybrid cùng làn sóng sản phẩm mới, đặc biệt từ các thương hiệu Trung Quốc, đang mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn về công nghệ và tầm giá.

Khi có nhiều sản phẩm thay thế, lợi thế thương hiệu hay độ phổ biến không còn đủ để bảo đảm sức bán. Các hãng buộc phải tăng sức cạnh tranh thông qua trang bị, dịch vụ hậu mãi và chính sách giá. Trong đó, giảm giá trực tiếp là cách nhanh chóng tạo sức hút với khách hàng.

Mặt khác, sự thay đổi về công nghệ và thị hiếu cũng khiến một số mẫu xe đời cũ mất lợi thế, thúc đẩy các nhà phân phối đẩy nhanh quá trình thanh lý hàng tồn thay vì tiếp tục chờ đợi sức mua.

Người mua hưởng lợi nhưng cần tỉnh táo

Ở góc độ người tiêu dùng, cuộc đua giảm giá mở ra cơ hội mua ô tô với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, mức ưu đãi công bố không phải lúc nào cũng tương đương số tiền được giảm trực tiếp trên giá bán, bởi một số chương trình còn tính cả hỗ trợ lệ phí trước bạ, bảo hiểm và phụ kiện.

Với những mẫu xe giảm giá hàng trăm triệu đồng, người mua cần kiểm tra kỹ năm sản xuất, phiên bản và điều kiện áp dụng ưu đãi. Xe sản xuất từ năm trước có thể có giá hấp dẫn nhưng cũng tiềm ẩn bất lợi về giá trị bán lại.

Nhìn chung, làn sóng giảm giá phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn khi nguồn cung tăng và người tiêu dùng có nhiều lựa chọn. Ưu đãi có thể tiếp tục duy trì trong những tháng cuối năm, khi các hãng và đại lý cần hoàn thành mục tiêu kinh doanh, xử lý hàng tồn trước khi bước sang năm 2027. Về dài hạn, lợi thế không chỉ nằm ở giá bán mà còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi và khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng.