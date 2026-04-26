"Chia tay" Range Rover, Kỳ Duyên lên đời Porsche Taycan cực cá tính

Chiếc Porsche Taycan của nàng hậu mang phối màu hồng nổi bật kết hợp gói Sport Design Package và bộ mâm 21 inch, cùng loạt trang bị cá nhân hóa như cửa sổ trời toàn cảnh, đèn LED ma trận và các chi tiết nội thất tông tối. Theo cấu hình thị trường, tổng giá trị xe có thể vượt xa mức khởi điểm 4,6 tỷ đồng và dao động lên tới khoảng 5–7 tỷ đồng tùy tùy chọn.

Porsche Taycan là mẫu xe điện thể thao chủ lực của hãng xe Đức, sử dụng nền tảng điện 800V, cho phép sạc nhanh công suất lớn và cải thiện đáng kể thời gian nạp pin. Tùy phiên bản, xe có thể đạt công suất hơn 700 mã lực, tăng tốc 0–100 km/h chỉ khoảng dưới 3 giây và phạm vi di chuyển khoảng 400–500 km theo chuẩn WLTP, thậm chí cao hơn ở các bản nâng cấp mới.

Trên mạng xã hội, Kỳ Duyên cho biết cô đã chờ khoảng 3 tháng để nhận xe. Trước đó, cô cũng nhiều lần thay đổi phương tiện cá nhân, từ Jaguar XF, Mercedes-Benz E-Class đến Range Rover Velar. Chiếc Velar gắn bó gần 6 năm trước khi được sang nhượng sau quãng đường khoảng 64.000 km.

Việc lựa chọn Taycan cho thấy xu hướng dịch chuyển sang xe điện trong dàn xe sang của người nổi tiếng tại Việt Nam, đồng thời phản ánh xu hướng cá nhân hóa ngày càng rõ trong phân khúc này. Với màu sắc khác biệt và cấu hình thiên về thể thao, chiếc xe mới tiếp tục củng cố hình ảnh Kỳ Duyên gắn liền với phong cách hiện đại và thay đổi nhanh trong lựa chọn xe cá nhân.

Ảnh: FBNV