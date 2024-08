Range Rover Sport SV phiên bản Edition Two nhận cọc tại Việt Nam

JLR đã từng cho ra mắt phiên bản Range Rover Sport SV Edition One vào năm ngoái và giờ đây, hãng tiếp nối với phiên bản Range Rover Sport SV Edition Two. Bốn phối màu đặc biệt đã được tuyển chọn cho mẫu Edition Two bao gồm màu xanh Blue Nebula Matte, đen Ligurian Black Gloss, xám Marl Grey Gloss và màu đồng Sunrise Copper Satin.

Mỗi màu sắc kết hợp màu sơn với nhiều điểm nhấn bằng sợi carbon khác nhau và logo SV đặc biệt và biểu thị phiên bản Edition Two đã được thêm vào bộ chia phía trước, bảng điều khiển trung tâm, bậc cửa và đèn rọi khi mở cửa.

Cả 4 phối màu đặc biệt đều được trang bị đi kèm mâm 23 inch tiêu chuẩn nhưng khách hàng có thể lựa chọn bộ mâm nhỏ hơn với kích thước 22 inch. Phiên bản với phối màu Blue Nebula được lấy cảm hứng từ bờ biển Bắc Đại Tây Dương và bao gồm các cùm phanh với phối màu ấn tượng trong khi mẫu Marl Grey Gloss được trang bị bộ cùm phanh Sunrise Copper.

Bộ cùm phanh anodized màu đỏ là tiêu chuẩn trên phiên bản có màu sơn Sunrise Copper Satin và cùm phanh Nano Yellow là trang bị tiêu chuẩn trên các mẫu xe được sơn màu đen bóng Ligurian Black Gloss. Màu sắc của bộ cùm phanh có thể được tùy chỉnh. Range Rover Sport SV Edition Two cũng có thể được trang bị mui cùng màu thân xe.

Gói sợi carbon Satin và Gói sợi carbon với họa tiết đan chéo. Mỗi cấu hình đều có thông số kỹ thuật nội thất độc đáo và chất liệu bọc da khác nhau. Các chi tiết tiêu chuẩn chính trên bốn cấu hình là Ghế SV Performance với lưng bằng sợi carbon và tích hợp chức năng massage. Nút Chế độ SV được chiếu sáng được thêm vào vô lăng và lẫy chuyển số đã được thiết kế lại với kích thước lớn hơn.

Giống như tất cả các mẫu Range Rover Sport SV hiện tại, Edition Two sử dụng động cơ xăng V8, dung tích 4.4L tăng áp kép, cho công suất 635 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 – 96 km/h chỉ trong 3,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa lên đến 290km/h. Hiện tại thương hiệu vẫn chưa công bố thông tin về giá bán của xe cũng như số lượng sản xuất dự kiến.

Trong vài năm qua, nhiều hãng xe đã tung ra phiên bản “First Edition” đặc biệt của các mẫu xe mới và thị trường Việt Nam cũng phải là ngoại lệ. Càng ngày khách hàng Việt hướng đến những chiếc xe được sản xuất giới hạn nhiều hơn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]