Ra mắt ôtô điện Nano S05 giá chỉ nhỉnh hơn Honda SH

TMT Motors vừa chính thức ra mắt mẫu xe điện hoàn toàn mới mang tên Nano S05, đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển phương tiện giao thông xanh và thông minh tại Việt Nam.

Nano S05 có thiết kế nhỏ gọn với 2 cửa hông và 1 cửa cốp sau, cùng cấu hình 2 chỗ ngồi, hướng đến đối tượng khách hàng cá nhân tại đô thị, đặc biệt là giới trẻ và các hộ gia đình. Với kích thước dài 2.400 mm, rộng 1.380 mm và cao 1.580 mm, mẫu xe này rất thuận tiện để di chuyển trên những tuyến đường hẹp, trong khu dân cư đông đúc hoặc tại các bãi đỗ xe có diện tích hạn chế.

Xe được trang bị 100% động cơ điện, mang lại khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm chi phí và hoàn toàn không phát thải, đáp ứng nhu cầu di chuyển cá nhân hoặc cho cặp đôi.

Ngoài ra, dòng xe Nano S05 cũng hỗ trợ cả sạc nhanh tại các trạm sạc công cộng và sạc chậm tại nhà, mang lại sự tiện lợi tối đa. Pin xe có thể tháo rời, tiêu chuẩn sạc điện theo tiêu chuẩn châu Âu CCS2 phù hợp sạc trong hệ thống 30.000 trạm sạc mà TMT Motors đã và đang đầu tư. Mỗi lần sạc cũng được từ 120-150 km chỉ trong một lần sạc.

Dự kiến, Nano S05 sẽ có giá bán chỉ nhỉnh hơn một chút so với giá một số dòng xe tay ga cao cấp. Nhưng chi phí tiền điện hàng ngày chỉ bằng 1/3 so với xe xăng tay ga. Đây thực sự là dòng xe điện lý tượng cho người trẻ cần một phương tiện độc lập, các hộ gia đình đô thị muốn sở hữu xe điện thứ hai để di chuyển nội thành, người kinh doanh dịch vụ vận chuyển cần một mẫu xe đơn giản và an toàn.

Mẫu xe này sẽ chính thức ra mắt vào Quý IV năm 2025 và được phân phối rộng rãi trên toàn quốc. Hiện tại hãng cũng đầu tư phát triển hệ sinh thái sạc điện đồng bộ với trạm sạc TMT Charge, mục tiêu đạt 30.000 trạm sạc toàn quốc đến năm 2030.