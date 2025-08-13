Vì sao lính cứu hỏa gặp khó khi dập tắt đám cháy từ xe điện

Tuy nhiên, việc dập tắt đám cháy xe điện lại là một thách thức đặc biệt đối với những người lính cứu hỏa do sự khác biệt cơ bản giữa xe điện và ô tô chạy bằng động cơ đốt trong (ICE).

Chữa cháy xe điện không phải là nhiệm vụ đơn giản cho những người lính cứu hỏa.

Xe điện sử dụng bộ pin lithium-ion chứa chất điện phân dễ cháy, điều này khiến việc dập tắt đám cháy trở nên khó khăn hơn. Mặc dù cháy xe chạy bằng xăng cũng nghiêm trọng, nhưng chúng thường dễ dập tắt hơn so với cháy xe điện - vốn có thể tự duy trì và lan rộng.

Các kỹ thuật thông thường như phun nước khi dập tắt đám cháy xe điện không hiệu quả vì bộ pin thường được đặt trong các mô-đun kín, điều này gây khó khăn cho việc làm mát. Hơn nữa, khi cháy, các cell pin có thể phát ra khí độc hại như hydro florua và carbon monoxide, điều này làm tăng mức độ nguy hiểm.

Mặc dù cháy xe điện ít phổ biến hơn so với cháy xe động cơ đốt trong, tuy nhiên chúng có thể nhanh chóng trở thành thảm họa do nguy cơ cháy nổ từ pin lithium-ion. Các nguyên nhân gây cháy có thể bao gồm đoản mạch, nhiệt độ cao hoặc quá trình sạc/xả nhanh. Các nhà sản xuất xe điện đã nhiều lần phải thu hồi xe do các vấn đề liên quan đến pin.

Khi một bộ pin bắt lửa, nó có thể giải phóng khí độc hại và làm tăng nhiệt độ dẫn đến hiện tượng mất kiểm soát nhiệt và cũng khiến các cell pin gần đó bốc cháy. Điều này tạo ra một phản ứng dây chuyền khó lường và làm cho việc dập tắt đám cháy trở thành một thách thức lớn đối với lính cứu hỏa.

Các nhà sản xuất đang nỗ lực cải tiến công nghệ chống cháy nổ pin xe điện.

Hiện chưa có phương pháp nào được chứng minh là hiệu quả trong việc dập tắt đám cháy xe điện. Các đội cứu hỏa thường sử dụng 3 phương pháp chính: làm mát, đốt và nhấn chìm. Phổ biến nhất là phương pháp làm mát bằng cách sử dụng nước để làm giảm nhiệt độ, nhưng thường không hiệu quả do bộ pin nằm trong các mô-đun kín.

Mặc dù có vẻ trái ngược với trực giác nhưng phương pháp đốt cho phép lửa tự tắt sau khi hoàn thành quá trình cháy, tuy nhiên điều này lại thải ra khí độc hại. Cuối cùng là phương pháp nhấn chìm, trong đó xe điện được nhúng vào nước có thể làm mát bộ pin nhanh chóng, tuy nhiên điều này cần một lượng nước lớn và có thể không ngăn chặn được hiện tượng thoát nhiệt.

Với những thách thức này, lính cứu hỏa cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và có chiến lược phù hợp để đối phó với các vụ cháy xe điện nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng. Điều này cũng rất quan trọng khi mà ngành công nghiệp xe điện đang phát triển và phủ sóng nhanh chóng tại nhiều quốc gia.