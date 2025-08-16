Mẫu xe điện đầu tiên của Ford có mặt tại Việt Nam, giá từ 2,6 tỷ đồng

Ford Mustang Mach-E vừa ra mắt khách hàng Việt Nam với giá bán 2,599 tỷ đồng. 300 khách hàng đầu tiên sẽ ưu đãi giá 2,499 tỷ đồng, đồng thời được tặng kèm bộ sạc di động theo xe, bộ sạc treo tường và miễn phí công lắp đặt.

Ngoài ưu đãi giá bán, 150 khách hàng đầu tiên sẽ nhận thêm voucher tương đương 6 tháng sử dụng dịch vụ trạm sạc, bộ quà tặng chào mừng khách hàng Mach-E. Những khách hàng đặt mua xe trong 2 ngày 15 -16/8 sẽ được nâng cấp tương đương 1 năm sử dụng dịch vụ trạm sạc và bộ quà tặng chào mừng

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.713 x 1.881 x 1.627 (mm). Chiều dài cơ sở 2.984 mm. Thân xe trang bị mâm đúc hợp kim nhôm 19 inch với hệ thống phanh Brembo, đi kèm bộ lốp 225/55R19. Phía trước trang bị hệ thống treo độc lập MacPherson, trong khi phía sau trang bị hệ thống treo đa điểm. Cốp hành lý phía sau có dung tích 402 lít, có thể mở rộng lên 1.420 lít khi gập hàng ghế sau. Cốp trước có dung tích 81 lít và có khả năng thoát nước.

Xe trang bị đèn pha LED projector với đèn LED ban ngày đặc trưng. Cụm đèn hậu cũng sở hữu thiết kế LED 3 thanh đặc trưng, mui kính toàn cảnh panoramic, lưới tản nhiệt phía trước đóng mở chủ động, gương chiếu hậu chỉnh - gập điện với sấy gương, và hệ thống khóa cửa E-Latch.

Nội thất Ford Mustang Mach-E được trang bị các vật liệu cao cấp. Hàng ghế trước trang bị chỉnh điện 10 hướng với ghế lái hỗ trợ nhớ vị trí. Hàng ghế sau có thể gập 60/40 với tựa tay trung tâm và giá để cốc. Hệ thống giải trí bao gồm màn hình cảm ứng trung tâm đặt dọc 15,5 inch tích hợp SYNC 4A, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Đi kèm hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 10 loa cao cấp dưới dạng tùy chọn.

Tiện nghi còn bao gồm đồng hồ lái kỹ thuật số 10,2 inch, điều hòa tự động 2 vùng với cửa gió hàng ghế sau, bộ sạc không dây, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động, cốp chỉnh điện rảnh tay, đèn viền nội thất và cổng sạc USB ở cả phía trước và phía sau.

Tương tự tại Philippines, Ford Mustang Mach-E tại Việt Nam cũng được trang bị hệ thống động cơ điện kép với 2 mô-tơ đặt trước – sau, dẫn động bốn bánh toàn thời gian cho công suất tối đa đạt 389 mã lực và mô-men xoắn 676 Nm. Sức mạnh cho phép thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 4,5 giây.

Bên dưới sàn xe được trang bị khối pin Lithium-ion phạm vi mở rộng với 376 cell và dung lượng hiệu dụng 88 kWh cho phạm vi hoạt động lên đến 550 km/lần sạc theo chuẩn WLTP. Ford Mustang Mach-E còn có hỗ trợ sạc AC lên đến 11kW cho phép sạc 10% đến 80% trong 6 giờ.

Ngoài ra, mẫu SUV thuần điện của Ford còn hỗ trợ sạc nhanh DC 150kW, cho thời gian sạc pin từ 10% - 80% trong vòng 36 phút. Trường hợp đang di chuyển trên đường và cần sạc gấp, chuẩn sạc nhanh DC 150kW cho phép Ford Mustang Mach-E có thêm 107 km chỉ sau 10 phút sạc.

Người lái Ford Mustang Mach-E cũng có thêm chế độ lái một bàn đạp (One-Pedal Drive) cho phép điều khiển tăng/giảm tốc chỉ với 1 chân ga. Ngoài ra, Ford Mustang Mach-E còn trang bị ba chế độ lái: Whisper, Active và Untame. Chế độ Whisper cho vô lăng nhẹ hơn, phản hồi chân ga mềm mại hơn và khoang lái yên tĩnh.​ Chế độ Active mang lại sự cân bằng giữa nét êm ái của xe điện và khả năng vận hành thú vị, phóng khoáng, phù hợp hành trình hàng ngày.​ Chế độ Untame cho phản hồi vô lăng và chân ga nhạy bén, mang cảm giác như đang về số khi giảm tốc, đồng thời tăng cường âm thanh trong khoang lái.​

Ford Mustang Mach-E trang bị hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến bao gồm các tính năng: Kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng Stop & Go, hệ thống định tâm làn đường, phanh khẩn cấp tự động, giám sát điểm mù với cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ giữ làn đường, giám sát người lái, hỗ trợ phanh khi lùi và camera 360 độ. Ngoài ra, trang bị an toàn còn 9 túi khí, hệ thống phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử và chống trượt, cảm biến đỗ xe trước sau, bộ kit vá lốp.

Mustang Mach-E đánh dấu lần đầu tiên Ford ra mắt một mẫu xe thuần điện tại thị trường Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, và được bán tại 16 đại lý độc quyền. Khách hàng có thể sạc tại 53 đại lý với hơn 275 trạm sạc.