SUV cỡ B ra mắt bản mới giá từ 237 triệu đồng, thiết kế đẹp sánh ngang Kia Seltos

Sau một thời gian dài chờ đợi, Citroen Ấn Độ đã chính thức giới thiệu phiên bản cao cấp mới của mẫu xe C3 mang tên C3 X. Đồng thời, hãng cũng công bố giảm giá cho các phiên bản còn lại trong dòng sản phẩm C3.

Citroen C3 X ra mắt.

C3 X sẽ thay thế cho phiên bản cao cấp Shine trước đó, với mức giá dao động từ 7,9 lakh đến 9,9 lakh INR (khoảng 237 – 296 triệu đồng). Các phiên bản C3 X được trang bị hai tùy chọn động cơ: một động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.2 lít với công suất 82 mã lực và một động cơ xăng tăng áp 1.2 lít cho công suất 110 mã lực. Đặc biệt, phiên bản C3 X Shine Turbo có màu sơn hai tông tiêu chuẩn, trong khi phiên bản Shine sử dụng động cơ hút khí tự nhiên sẽ cần thêm 15.000 INR (khoảng 4,5 triệu đồng) để có màu sơn hai tông.

C3 X thay thế cho phiên bản cao cấp Shine

Ngoài ra, camera 360 độ là một tùy chọn nâng cấp với giá 25.000 INR (khoảng 7,5 triệu đồng), khiến phiên bản cao cấp nhất – C3 X Shine Turbo-AT – có thể đạt mức giá lên tới 10,15 lakh INR (304 triệu đồng) nếu trang bị thêm tính năng này.

Về thiết kế, các biến thể C3 X không có sự thay đổi nào so với các phiên bản trước, ngoại trừ huy hiệu “C3 X” được gắn ở cửa sau. Hãng cũng giới thiệu màu sơn mới là Đỏ Garnet, có sẵn cả bản đơn sắc và hai tông màu (nóc đen). Màu Xám Bạch Kim (Platinum Grey) đã được thay thế bằng màu Xám Thép (Steel Grey), trong khi các màu khác như Trắng Polar, Xanh Cosmo và Đen Perla Nera vẫn được giữ nguyên.

Các biến thể C3 X không có sự thay đổi ngoại trừ huy hiệu “C3 X” gắn ở cửa sau.

Các trang bị mới trên phiên bản cao cấp C3 X Shine bao gồm gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động, khởi động bằng nút bấm và vào xe không cần chìa khóa. Nội thất của các phiên bản này cũng được bọc da tổng hợp trên bảng điều khiển, trong khi các phiên bản Live và Feel chỉ được trang bị nhựa màu Xám Injected và Xám Anodised.

Lưu ý rằng, camera 360 độ là tùy chọn riêng chỉ có trên các biến thể C3 X Shine, và hệ thống ga tự động (cruise control) chỉ có trên phiên bản C3 X Shine Turbo-AT.