Hyundai EO - SUV điện mới thiết kế hiện đại, công suất tới 312 mã lực

Liên doanh Beijing Hyundai, hợp tác giữa hãng xe Hàn Quốc Hyundai và BAIC, vừa công bố sẽ ra mắt mẫu SUV điện mới mang tên EO vào tháng 9 tới. Mẫu xe này được phát triển từ nguyên mẫu Elexio và đánh dấu sự khởi đầu cho "năm năng lượng mới" của liên doanh.

Mẫu SUV điện Hyundai EO được phát triển từ nguyên mẫu Elexio.

EO có thiết kế nổi bật với đèn chạy ban ngày lấy cảm hứng từ hình ảnh viên pha lê, kết hợp với hình dạng số 8. Kích thước của xe lần lượt là 4.615 mm chiều dài, 1.875 mm chiều rộng và 1.675 mm chiều cao, với chiều dài cơ sở được kéo dài lên 2.750 mm so với Elexio. Xe sử dụng vành 20 inch và có hai phiên bản: dẫn động cầu trước (FWD) và dẫn động bốn bánh (AWD).

Phiên bản FWD trang bị mô-tơ điện công suất 214 mã lực, trong khi phiên bản AWD bổ sung thêm một mô-tơ điện công suất 97 mã lực, tổng công suất đạt 312 mã lực. Cả hai phiên bản đều có tốc độ tối đa 185 km/h và sử dụng pin LFP do FinDreams, một công ty con của BYD, cung cấp, với phạm vi hoạt động khoảng 700 km.

Ngoài ra, EO còn được trang bị khả năng hỗ trợ lái tự động "Haomo.ai" cấp độ L2+. Sự xuất hiện của mẫu xe này được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống trong thị trường xe điện tại Trung Quốc, nơi mà Beijing Hyundai chưa có sản phẩm nào trước đó. Tuy nhiên, theo nhận định của CarNewsChina, EO sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong một thị trường xe năng lượng mới đầy cạnh tranh.