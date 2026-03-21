Phiên bản nâng cấp của dòng xe Toyota Yaris GR ra mắt toàn cầu

Mẫu hot hatch biểu tượng của nhà Toyota vừa nhận được đợt cập nhật mới cho phiên bản 2026. Thay vì thay đổi ngoại hình, hãng xe Nhật Bản tập trung tinh chỉnh sâu vào cảm giác lái, hệ thống trợ lực và nội thất nhằm chiều lòng những tay lái đam mê tốc độ.

Sau bản nâng cấp lớn (facelift) vào năm 2024, Toyota tiếp tục hoàn thiện "đứa con cưng" GR Yaris cho năm mô hình 2026. Những thay đổi lần này không nằm ở các số đo công suất mà tập trung vào sự tinh tế trong điều khiển và khả năng chịu tải của hệ thống cơ khí dưới cường độ vận hành cao.

Toyota tiếp tục hoàn thiện mẫu xe hiệu suất cao GR Yaris cho năm mô hình 2026.

Hệ thống lái được tối ưu hóa độ cứng thanh xoắn trong cảm biến mô-men xoắn.

Thay đổi đáng chú ý nhất trong khoang cabin chính là chiếc vô-lăng hoàn toàn mới, từng xuất hiện trên các phiên bản giới hạn như Sébastien Ogier Edition hay Morizo RR. Thiết kế tối ưu: Đường kính vô-lăng được thu nhỏ, các phím bấm và vòng xoay điều khiển được dời sâu vào phía trong gần túi khí thay vì nằm trên nan vô-lăng như trước.

Thiết kế này giúp người lái tránh được việc bấm nhầm các nút chức năng khi đánh lái gắt. Đồng thời, hình dáng tay nắm được tái thiết kế để ôm sát lòng bàn tay, đi kèm hệ thống đèn nền hỗ trợ quan sát ban đêm. Để đáp ứng những khách hàng thường xuyên sử dụng lốp hiệu suất cao (lốp semi-slick có độ bám cực lớn), Toyota đã can thiệp sâu vào hệ thống lái trợ lực điện (EPS).

Thay đổi đáng chú ý nhất trong khoang cabin chính là chiếc vô-lăng hoàn toàn mới.

Hệ thống lái được tối ưu hóa độ cứng thanh xoắn trong cảm biến mô-men xoắn, kết hợp với phần mềm điều khiển mới giúp mở rộng phạm vi phát hiện lực lái. Điều này đảm bảo hệ thống trợ lực hoạt động ổn định và chính xác ngay cả khi xe đang chịu tải trọng cực lớn lúc vào cua hoặc phanh gấp.

Hệ thống treo: Dù vẫn giữ cấu trúc MacPherson phía trước và tay đòn kép phía sau, nhưng các kỹ sư Gazoo Racing đã điều chỉnh lại đặc tính giảm chấn (damper settings) để tăng cường sự ổn định và phản hồi từ mặt đường.

Toyota GR Yaris 2026 vẫn duy trì sức mạnh từ khối động cơ xăng I3, dung tích 1.6L tăng áp, cho công suất tối đa 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Sức mạnh được truyền xuống 4 bánh thông qua hệ dẫn động GR-Four danh tiếng với sự hỗ trợ của vi sai chống trượt Torsen ở cả hai cầu.

Toyota đã can thiệp sâu vào hệ thống lái trợ lực điện (EPS).

Toyota GR Yaris 2026 vẫn duy trì sức mạnh từ khối động cơ xăng I3, dung tích 1.6L tăng áp.

Khách hàng có thể lựa chọn giữa hộp số sàn 6 cấp (6MT) truyền thống hoặc hộp số tự động 8 cấp Gazoo Racing Direct Automatic (DAT). Tại thị trường Nhật Bản, GR Yaris 2026 được phân phối với 5 biến thể chính, từ bản tiêu chuẩn RC cho đến bản cao cấp nhất RZ High Performance tích hợp gói khí động học (Aero performance package).

Lốp xe: Các bản cao cấp sẽ sử dụng lốp Bridgestone Potenza Race chuyên dụng cho đường đua, bọc ngoài bộ mâm đúc BBS 18 inch. Một nâng cấp nhỏ nhưng đáng giá là người dùng nay đã có thể trang bị đồng thời tính năng sưởi ghế, sưởi vô-lăng cùng với phanh tay dọc (Vertical handbrake) khi chọn các gói Navigation hoặc Comfort.

Tại thị trường Nhật Bản, GR Yaris 2026 được phân phối với 5 biến thể chính.

Tại quê nhà Nhật Bản, xe có giá khởi điểm từ 3.617.200 Yên tương đương 600 triệu đồng cho bản RC và lên đến 5.532.200 Yên tương đương 920 triệu đồng cho bản RZ High Performance Aero. Các phiên bản số tự động sẽ có giá cao hơn bản số sàn khoảng 350.000 Yên tương đương gần 60 triệu đồng.