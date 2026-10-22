Outlander thế hệ mới bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh một chiếc Mitsubishi Outlander thế hệ mới màu đen xuất hiện trên xe chuyên dụng di chuyển qua cao tốc Bắc - Nam, đoạn thuộc địa phận Nghệ An. Hiện chưa rõ chiếc Outlander xuất hiện tại Việt Nam được đưa về nước nhằm nghiên cứu thị trường hay đăng kiểm.

Ở thế hệ mới, xe sở hữu kích thước tổng thể với chiều dài x rộng x cao lần lượt: 4.710 x 1.862 x 1.740 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.706 mm, đi cùng khoảng sáng gầm xe khoảng 210 mm. Các thông số này đều gia tăng đáng kể so với thế hệ trước đó. Xe tiếp tục duy trì kết cấu 3 hàng ghế dạng 5+2, trong đó hàng ghế thứ ba có khả năng gập phẳng để mở rộng không gian chứa đồ.

Ngoại thất của xe ghi nhận sự thay đổi toàn diện theo ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield hiện đại, mang nhiều nét tương đồng với mẫu MPV Xpander. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày đặt cao, cụm đèn chiếu sáng chính LED được di chuyển xuống vị trí thấp hơn.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới màu đen xuất hiện trên xe chuyên dụng di chuyển qua cao tốc Bắc - Nam.

Không rõ khi về Việt Nam xe sẽ có những trang bị gì. Tại thị trường quốc tế, mẫu SUV cỡ C này được tích hợp nhiều tiện ích hiện đại như: màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), đế sạc không dây, hệ thống âm thanh Yamaha, điều hòa tự động 3 vùng độc lập và cửa sổ trời toàn cảnh.

Tham khảo tại thị trường Bắc Mỹ, phiên bản mild-hybrid của Outlander được trang bị động cơ xăng I4, dung tích 1.5L tăng áp kết hợp cùng hệ thống điện 48V. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 279 Nm, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian S-AWC. Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp theo công bố vào khoảng 8,7 lít/100 km.

Về an toàn, Outlander thế hệ mới được kỳ vọng tiếp tục có hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS), nhưng danh sách trang bị cụ thể dành cho Việt Nam chưa được công bố. Hãng cũng chưa công bố thời điểm ra mắt cụ thể, giá bán hay cấu hình dành cho thị trường trong nước.

Trước đó, ông Tomoki Yanagawa, Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam, đã xác nhận kế hoạch phân phối Outlander thế hệ mới tại Việt Nam trong năm nay, bên lề sự kiện ra mắt Mitsubishi Pajero thế hệ mới ở Nhật Bản. Theo thông tin được công bố, mẫu xe sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid nhẹ (mild-hybrid).