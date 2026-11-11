Ô tô Trung Quốc, xe điện bủa vây: Những mẫu xe Nhật nào đang chịu sức ép lớn?

Những mẫu xe từng giữ vị thế chủ lực như Toyota Yaris Cross, Mazda CX-5 hay Mitsubishi Xpander đang phải chia sẻ sự chú ý của khách hàng với ngày càng nhiều đối thủ mới.

Theo số liệu đăng ký ô tô con được ông Vũ Tấn Công, nguyên Tổng thư ký VAMA, cung cấp, trong 9 tháng đầu năm 2026, các thương hiệu ô tô Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 14.843 xe đăng ký lần đầu tại Việt Nam. Trong đó, BYD dẫn đầu với 4.029 xe, tiếp đến là MG với 3.120 xe và Geely đạt 2.766 xe.

Dù thị phần nhóm xe Trung Quốc vẫn còn khiêm tốn, sự mở rộng nhanh chóng về danh mục sản phẩm đang khiến cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt hơn. Đặc biệt, các hãng xe Nhật không chỉ phải đối đầu với những mẫu xe xăng có giá bán cạnh tranh mà còn chịu sức ép từ các sản phẩm hybrid, plug-in hybrid và thuần điện.

Toyota Yaris Cross: Đối mặt làn sóng SUV điện

Toyota Yaris Cross là một trong những mẫu xe đáng chú ý nhất khi xét đến sức ép cạnh tranh tại Việt Nam. Trong tháng 10/2026, mẫu SUV cỡ B này đạt doanh số 1.327 xe, tiếp tục dẫn đầu danh mục sản phẩm của Toyota. Tuy nhiên, kết quả này giảm so với mức 1.799 xe trong tháng 9.

Ở phân khúc SUV đô thị, Yaris Cross đang phải cạnh tranh với ngày càng nhiều lựa chọn, từ xe xăng truyền thống đến xe điện như VinFast VF 6, BYD Atto 3. Những mẫu xe này có lợi thế về công nghệ điện, khả năng vận hành êm ái và chi phí năng lượng.

Trong khi đó, Yaris Cross vẫn dựa vào lợi thế thương hiệu, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và phiên bản hybrid để duy trì sức hút. Riêng tháng 10, phiên bản hybrid đóng góp 274 xe trong tổng doanh số của mẫu xe này.

Mazda CX-5: Sức ép từ SUV Trung Quốc

Ở phân khúc SUV cỡ C, Mazda CX-5 cũng là cái tên khó tránh khỏi áp lực cạnh tranh. Theo số liệu bán hàng tháng 10/2026, mẫu xe này tiêu thụ hơn 1.500 chiếc, tiếp tục duy trì vị thế nổi bật trong phân khúc.

Lợi thế của CX-5 nằm ở thiết kế, cảm giác lái và mức giá tương đối cạnh tranh. Tuy nhiên, những mẫu xe Trung Quốc như Jaecoo J7, Geely EX5 hay BYD Sealion 6 đang tạo thêm lựa chọn cho khách hàng bằng danh sách trang bị phong phú, công nghệ hiện đại và các hệ truyền động hybrid, plug-in hybrid hoặc thuần điện.

Điều này đặt CX-5 trước thách thức không nhỏ, nhất là khi nhóm khách hàng trẻ ngày càng quan tâm đến công nghệ, tiện nghi và trải nghiệm sử dụng thay vì chỉ ưu tiên thương hiệu lâu năm.

Mitsubishi Xpander: Xe điện bắt đầu nhắm đến khách hàng MPV

Mitsubishi Xpander vẫn là một trong những mẫu MPV phổ thông được ưa chuộng tại Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2026, mẫu xe này đạt doanh số 10.496 chiếc, nằm trong nhóm ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của BYD M6 và các mẫu MPV điện đang mở ra một hướng cạnh tranh mới. Đây là nhóm xe có thể thu hút khách hàng gia đình lẫn người kinh doanh dịch vụ, vốn thường quan tâm đến không gian, chi phí vận hành và mức tiêu hao năng lượng.

So với Xpander sử dụng động cơ xăng, các mẫu MPV điện có lợi thế về chi phí năng lượng và khả năng vận hành trong đô thị. Dù vậy, mạng lưới dịch vụ, giá trị bán lại và tính linh hoạt khi di chuyển đường dài vẫn là những điểm mạnh giúp mẫu xe Mitsubishi duy trì vị thế.

Toyota Vios, Honda City: Sedan hạng B trước sức ép chuyển dịch thị hiếu

Không chỉ SUV hay MPV, nhóm sedan hạng B cũng đang đối mặt với những thay đổi đáng kể. Toyota Vios và Honda City vẫn có lượng khách hàng ổn định, nhưng sức hút của phân khúc sedan truyền thống đang bị ảnh hưởng bởi xu hướng chuyển sang xe gầm cao và xe điện.

Riêng Toyota Vios đạt doanh số 659 xe trong tháng 10/2026. Trong khi đó, những mẫu xe điện cỡ nhỏ như VinFast VF 5 hay VF 6 đang tiếp cận nhóm khách hàng mua xe lần đầu, đặc biệt tại các đô thị.

Thách thức đối với Vios và City vì thế không chỉ đến từ những đối thủ cùng phân khúc, mà còn từ sự thay đổi trong nhu cầu mua sắm ô tô.

Nhìn chung, các hãng xe Nhật Bản vẫn sở hữu lợi thế về thương hiệu, hệ thống đại lý, dịch vụ hậu mãi và độ tin cậy. Tuy nhiên, những yếu tố này có thể không còn đủ để bảo đảm vị thế nếu tốc độ cập nhật công nghệ và điện hóa sản phẩm chậm hơn thị trường.