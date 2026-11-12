Khuyến mãi 50% tiền phạt giao thông còn nợ

Tại Ấn Độ, tỷ lệ nộp phạt giao thông chiếm con số rất khiêm tốn, dù lực lượng chức năng đã triển khai nhiều lớp giám sát, bao gồm hệ thống camera tích hợp AI và phạt nguội trực tuyến. Trước thực trạng này, chính quyền bang Karnataka đưa ra chương trình giảm 50% tiền phạt nhằm khuyến khích chủ xe tự nguyện nộp phạt tồn đọng.

Theo quy định, người tham gia giao thông tại bang này có thể nộp phạt trong khoảng thời gian 21/11-11/12. Trong đợt này, những ai đến nộp phạt chỉ cần chi trả một nửa số tiền so với mức phạt ban đầu.

Đại diện một công ty vận tải đến nộp phạt tồn đọng với hóa đơn dài cả chục mét. Ảnh: ChristinMP

Chính sách không chỉ áp dụng cho người dân mà còn có hiệu lực với cả các xe thuộc cơ quan nhà nước. Công ty Vận tải bang Karnataka (KSTC) đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này để nộp phạt cho dàn xe buýt của mình ngay sau khi chương trình được công bố.

Đây không phải lần đầu tiên Karnataka triển khai chính sách này. Trước đó, trong đợt ưu đãi 21/6-2/7, chính quyền bang cũng đã áp dụng mức giảm 50%. Kết quả, giai đoạn đầu đã giải quyết được 509.941 trường hợp tồn đọng, thu về hơn 153,1 triệu rupee (tương đương khoảng 1,6 triệu USD).

Thông điệp ngược từ chính sách ưu đãi

Dù sáng kiến này nhận được sự ủng hộ của không ít người dân, các chuyên gia nhận định đây là một tiền lệ xấu. Phần bình luận dưới các bài đăng trên mạng xã hội đã phản ánh rõ điều đó, khi nhiều người lên tiếng mỉa mai những nỗ lực của cảnh sát giao thông thành phố Bengaluru.

Việc tung ra các đợt giảm giá phạt giao thông vô tình gửi đi một thông điệp sai lệch: Người dân có thể tiếp tục tái phạm và thay vì chấp hành nộp phạt ngay, họ sẽ chây ỳ chờ đến đợt giảm giá tiếp theo của chính quyền.

Hai người đi xe máy bị cảnh sát giao thông dừng xe. Ảnh: Hindu

Thay vì áp dụng chính sách chiết khấu tiền phạt, giới chức trách cần tìm kiếm các giải pháp triệt để hơn nhằm buộc chủ phương tiện phải hoàn thành nghĩa vụ. Bài học từ việc Sở Giao thông Karnataka từng mạnh tay xử lý các dòng xe sang ngoại tỉnh trốn thuế là một ví dụ: Họ tạm giữ phương tiện và buộc chủ xe phải nộp đủ tiền phạt mới được phép lưu thông trở lại.

Cơ quan chức năng hoàn toàn có thể áp dụng biện pháp tương tự cho trường hợp này. Việc tạm giữ hoặc cấm lưu hành đối với các phương tiện tích tụ số tiền phạt lớn hoặc tái phạm nhiều lần, đồng thời tạm dừng đăng ký, đưa vào danh sách đen cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ phạt, sẽ là phương án mang tính răn đe cao hơn.