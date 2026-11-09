Corolla Cross HEV bán áp đảo bản xăng, người Việt đang thay đổi cách chọn SUV?

Theo báo cáo bán hàng của Toyota Việt Nam, Corolla Cross đạt doanh số 757 xe trong tháng 10/2026, giảm 109 xe so với tháng trước. Trong đó, bản HEV đóng góp 587 xe, chiếm khoảng 77,5% tổng lượng tiêu thụ. Phiên bản động cơ xăng chỉ bán được 170 xe, thấp hơn khoảng 3,45 lần so với bản hybrid.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp Corolla Cross HEV chiếm hơn 70% tổng doanh số. Trước đó, trong tháng 9/2026, phiên bản này bán được 616 xe trên tổng số 866 xe Corolla Cross, tương đương hơn 71%.

Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2026, Corolla Cross HEV đạt doanh số 4.762 xe, tiếp tục là một trong những mẫu hybrid được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hybrid dần trở thành lựa chọn chủ đạo

Kết quả kinh doanh của Corolla Cross phản ánh sự thay đổi trong cách người Việt lựa chọn ô tô. Thay vì chỉ quan tâm đến giá mua ban đầu, khách hàng ngày càng chú trọng chi phí sử dụng, mức tiêu hao nhiên liệu và trải nghiệm vận hành lâu dài.

Lợi thế lớn của Corolla Cross HEV nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Xe sử dụng động cơ xăng 1.8L kết hợp mô-tơ điện, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa hai nguồn động lực tùy điều kiện vận hành.

Toyota Corolla Cross HEV tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn so với nhiều mẫu SUV chạy xăng cùng phân khúc

Theo công bố của Toyota, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của Corolla Cross HEV khoảng 3,67 lít/100 km. Đặc biệt, khi di chuyển trong đô thị, hệ thống hybrid có thể tận dụng mô-tơ điện ở tốc độ thấp, đồng thời thu hồi năng lượng khi giảm tốc và phanh để giảm lượng xăng tiêu thụ.

Bên cạnh đó, công nghệ này còn mang lại trải nghiệm vận hành êm ái hơn. Người dùng cũng không phải thay đổi thói quen như khi chuyển sang ô tô thuần điện, bởi xe vẫn sử dụng xăng và không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc.

Khoảng cách giá không còn là rào cản lớn?

Một yếu tố khác giúp Corolla Cross HEV dễ tiếp cận hơn là chênh lệch giá giữa hai phiên bản đã được thu hẹp. Hiện bản V có giá niêm yết 820 triệu đồng, trong khi bản HEV có giá 865 triệu đồng, cao hơn 45 triệu đồng.

Với nhóm khách hàng có kế hoạch sử dụng xe lâu dài, khoản chênh lệch này có thể được cân nhắc dựa trên lợi ích tiết kiệm nhiên liệu. Toyota cũng triển khai chương trình hỗ trợ tài chính và lệ phí trước bạ trong tháng 11/2026, với mức hỗ trợ tối đa 43,5 triệu đồng cho bản HEV và 41 triệu đồng cho bản xăng.

Dù vậy, hiệu quả kinh tế của xe hybrid vẫn phụ thuộc vào quãng đường di chuyển, điều kiện vận hành và thời gian sử dụng của mỗi khách hàng.

Thị trường ngày càng cởi mở với xe hybrid

Không chỉ Corolla Cross, nhiều mẫu hybrid khác của Toyota cũng ghi nhận sức tiêu thụ tích cực. Trong tháng 10/2026, Innova Cross HEV bán được 467 xe, Yaris Cross HEV đạt 274 xe. Tổng doanh số các mẫu Toyota Hybrid Electric đạt 1.478 xe, nâng lũy kế 10 tháng lên hơn 12.659 xe, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến này cho thấy hybrid đang dần trở thành lựa chọn thực tế hơn thay vì chỉ dành cho nhóm khách hàng tiên phong. Người mua bắt đầu sẵn sàng trả thêm tiền cho công nghệ tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái mà không phải phụ thuộc vào trạm sạc.