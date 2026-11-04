Mẫu xe Hàn khiến tôi băn khoăn khi thường xuyên chạy cao tốc và đi tỉnh?

Hyundai Creta là một trong những mẫu SUV cỡ B được nhiều khách hàng quan tâm nhờ thiết kế hiện đại, không gian sử dụng tương đối rộng rãi và trang bị tiện nghi. Tuy nhiên, với những người thường xuyên chạy cao tốc hoặc di chuyển liên tỉnh, khả năng vận hành ở tốc độ cao, độ ổn định thân xe, mức độ thoải mái và sức mạnh động cơ lại là những yếu tố cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

Vậy Hyundai Creta có thực sự phù hợp với nhu cầu đi tỉnh thường xuyên, hay chỉ nên ưu tiên cho những người chủ yếu sử dụng xe trong đô thị? Động cơ xăng, dung tích 1.5L là đủ dùng, nhưng không phải thế mạnh khi chạy tốc độ cao Hyundai Creta tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất khoảng 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Với cấu hình này, Creta đáp ứng khá tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày, đi phố, đưa đón gia đình hoặc thực hiện những chuyến đi tỉnh thông thường. Khi vận hành ở tốc độ ổn định trên cao tốc, xe vẫn có thể duy trì hành trình phù hợp với điều kiện giao thông và quy định tốc độ.

Tuy nhiên, nếu thường xuyên chở đủ người, hành lý hoặc cần vượt xe trên cao tốc, động cơ 1.5L có thể khiến người lái phải tính toán kỹ hơn. Khi tăng tốc đột ngột, đặc biệt ở dải tốc độ cao, khả năng phản hồi không thể so sánh với những mẫu xe có động cơ tăng áp hoặc dung tích lớn hơn.

Hyundai Creta có thiết kế lột xác, nhưng vẫn thừa hưởng DNA theo ngôn ngữ Sensuous Sportiness.

Xe có kích cỡ dài x rộng x cao lần lượt là: 4.330 x 1.790 x 1.635mm vừa vặn chỗ ngồi cho 5 người lớn.

Điều này không đồng nghĩa Creta thiếu an toàn khi chạy cao tốc, mà chủ yếu ảnh hưởng đến cảm giác chủ động và khả năng tăng tốc trong một số tình huống vận hành.Chạy cao tốc có ổn định và thoải mái?

Một trong những yếu tố quan trọng khi lựa chọn SUV phục vụ nhu cầu đi tỉnh là khả năng duy trì sự ổn định ở tốc độ cao. Hyundai Creta có lợi thế về tư thế ngồi tương đối cao, tầm quan sát tốt và khoảng sáng gầm phù hợp với điều kiện đường sá đa dạng.

Hyundai New Creta còn trang bị hệ thống sạc không dây và các cổng sạc nhanh USB, type C.

Hệ thống treo được thiết lập theo hướng phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày, giúp xe xử lý tương đối linh hoạt trên đường đô thị cũng như những cung đường liên tỉnh thông thường. Dù vậy, người mua nên trải nghiệm thực tế trên cao tốc trước khi quyết định.

Những yếu tố như độ ồn từ lốp, tiếng gió, cảm giác vô-lăng, khả năng kiểm soát thân xe khi chuyển làn và mức độ thoải mái của hàng ghế sau sẽ ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm đường dài. Đặc biệt, nếu thường xuyên di chuyển trên những tuyến cao tốc dài hàng trăm kilomet, cảm giác thoải mái sau 2-3 giờ ngồi trên xe đôi khi quan trọng không kém trang bị tiện nghi.

Trang bị an toàn có đủ phục vụ những chuyến đi xa?

New Creta được trang bị gói Hyundai SmartSense với loạt tính năng thường chỉ thấy ở xe phân khúc cao.

Đối với người thường xuyên đi tỉnh, hệ thống an toàn chủ động là yếu tố đáng quan tâm không kém khả năng vận hành. Hyundai Creta có những trang bị an toàn cơ bản như ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống kiểm soát lực kéo.

Ở những phiên bản cao, xe còn được trang bị các tính năng thuộc gói Hyundai SmartSense, tùy cấu hình, bao gồm hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù hoặc cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Những công nghệ này có thể hỗ trợ người lái giảm bớt áp lực khi di chuyển đường dài, đặc biệt trong điều kiện giao thông đông đúc hoặc khi cần duy trì sự tập trung trong thời gian dài. Tuy nhiên, các hệ thống hỗ trợ lái không thay thế khả năng quan sát, phán đoán và kiểm soát phương tiện của người lái.

Creta có phù hợp làm xe gia đình đi tỉnh?

Với gia đình khoảng 3-4 thành viên, Hyundai Creta có thể đáp ứng tương đối tốt nhu cầu đi tỉnh cuối tuần hoặc những chuyến du lịch ngắn ngày. Khoang hành khách đủ để bố trí ghế trẻ em, hàng ghế sau phục vụ người lớn và khoang hành lý đáp ứng nhu cầu mang theo đồ dùng thông thường. Đây cũng là lợi thế của một mẫu SUV cỡ B so với những chiếc sedan nhỏ khi sử dụng trong gia đình.

Dẫu vậy, nếu gia đình thường xuyên có 5 người lớn, mang nhiều hành lý hoặc di chuyển xuyên tỉnh trong nhiều ngày, người mua nên cân nhắc những mẫu xe thuộc phân khúc lớn hơn. Không gian rộng rãi hơn và khả năng vận hành mạnh mẽ hơn có thể đem lại sự thoải mái đáng kể trong những chuyến đi dài.

Có nên mua Hyundai Creta để thường xuyên chạy cao tốc?

Hyundai Creta vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc nếu người mua cần một chiếc SUV phục vụ cả gia đình, sử dụng hàng ngày trong đô thị và thường xuyên đi tỉnh. Xe có lợi thế về tính thực dụng, tư thế lái, không gian sử dụng và khả năng đáp ứng những hành trình liên tỉnh thông thường.

Tuy nhiên, nếu nhu cầu chủ yếu là chạy cao tốc với tần suất lớn, di chuyển đường dài liên tục hoặc thường xuyên chở đủ tải, người mua nên cân nhắc kỹ đặc tính động cơ 1.5L hút khí tự nhiên trước khi quyết định. Điều quan trọng nhất là không nên đánh giá Creta chỉ qua khả năng đi phố. Một buổi lái thử có cả đường đô thị lẫn đường tốc độ cao, trải nghiệm khi tăng tốc, chuyển làn và ngồi hàng ghế sau sẽ giúp người mua xác định rõ chiếc xe có phù hợp với thói quen sử dụng thực tế hay không.

Nếu đặt trong nhóm SUV đô thị phục vụ gia đình, Hyundai Creta vẫn có nhiều lý do để lựa chọn. Nhưng nếu ưu tiên hàng đầu là khả năng vận hành đường dài, người mua nên mở rộng danh sách so sánh sang những mẫu SUV có động cơ mạnh hơn hoặc thuộc phân khúc cao hơn.