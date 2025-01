Nissan và Honda sáp nhập đang gặp một số khó khăn

Nếu không tăng được mức lợi nhuận thì khả năng của phi vụ sáp nhập gây đình đám thời gian qua của Honda và Nissan khó có thể diễn ra thành công. Việc sáp nhập giữa Nissan, Honda (có khả năng có thêm Mitsubishi) có tiềm năng định hình lại ngành công nghiệp ô tô.

Nhưng, đối với Nissan, con đường phía trước không hề đơn giản bởi công ty đang chịu áp lực rất lớn trong việc gia tăng lợi nhuận. Nếu không cải thiện được tình hình tài chính, việc sáp nhập có thể không bao giờ thực hiện được.

Trong một họp báo vào tháng trước, các nhà sản xuất ô tô đã công bố một biểu đồ dự báo mục tiêu đầy tham vọng của Nissan là tăng đáng kể lợi nhuận vào tháng 8 năm 2026, đây là mốc thời gian dự kiến cho việc sáp nhập. Để đạt được mục tiêu này, Nissan sẽ cần thu về khoảng 400 tỷ Yên trong năm tài chính 2026, khoảng 2,6 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại.

Đây cũng là mục tiêu khá khó khăn, đặc biệt là khi xét trong bối cảnh lợi nhuận của Nissan đã giảm mạnh 90,2%, từ 336,7 tỷ Yên xuống còn 32,9 tỷ Yên (tương đương 2,3 tỷ USD xuống 225 triệu USD theo tỷ giá hiện tại), tương ứng với biên lợi nhuận hoạt động chỉ 0,5%. Trong khi đó, thu nhập ròng thậm chí còn giảm mạnh hơn, giảm 93,5% từ 296,2 tỷ Yên xuống còn 19,2 tỷ Yên (tương đương 2,02 tỷ USD xuống 131 triệu USD) trong nửa đầu năm tài chính 2024 so với cùng kỳ năm trước

Theo Nikkei Asia, liên minh mới này đặt mục tiêu tạo ra 3 nghìn tỷ Yên (tương đương 19 tỷ USD). Đối với Nissan, điều này có nghĩa là hãng phải đóng góp khoảng 600 tỷ Yên (3,8 tỷ USD) lợi nhuận trong dài hạn. Tuy nhiên, nếu Nissan không thể đưa ra một chiến lược đáng tin cậy để tăng gấp ba lợi nhuận vào năm tài chính 2026, thì việc sáp nhập có thể đổ vỡ trước khi bắt đầu.

Honda đang ở vị thế tốt hơn nhiều so với Nissan. Dự kiến, hãng sẽ kiếm được khoảng 1,42 nghìn tỷ Yên (9,1 tỷ USD) lợi nhuận hoạt động trong năm tài chính 2024 (kết thúc vào ngày 31/3/2025). Để so sánh, Nissan gần đây đã hạ triển vọng cả năm xuống còn 150 tỷ Yên (~950 triệu USD), giảm 74% so với năm tài chính 2023.

Sau khi cắt giảm công suất theo kế hoạch, Nissan sẽ có thể sản xuất khoảng 4 triệu xe mỗi năm. Theo ông Makoto Uchida, Nissan có thể có lãi nếu bán được 3,5 triệu xe mỗi năm. Thật không may cho thương hiệu này, họ chỉ dự kiến bán được 3,4 triệu xe trong năm tài chính 2024.

Nhiều điều khoản của việc sáp nhập vẫn cần được xem xét. Nissan và Honda sẽ hoàn thiện tỷ lệ chuyển nhượng cổ phiếu vào tháng 6, căn cứ vào giá cổ phiếu trung bình trước khi biên bản ghi nhớ được ký kết. Giá cổ phiếu của Honda đã giảm mạnh sau thông báo về kế hoạch sáp nhập do lo ngại rằng Nissan có thể kìm hãm thương hiệu này.