Nissan Patrol 2026 sắp về Việt Nam, khách muốn nhận sớm phải mua thêm "lạc"

Từ cuối tháng 10/2026, thông tin chào bán Nissan Patrol 2026 liên tục xuất hiện trên mạng xã hội và các hội nhóm ô tô. Theo giới thiệu của người bán, phiên bản được đưa về Việt Nam là Patrol LE Platinum, với số lượng xe giao sớm chỉ khoảng 2 suất. Xe có các tùy chọn ngoại thất màu đen, trắng và nội thất da đỏ đô hoặc nâu.

Cả đại lý lẫn cửa hàng bán xe tư nhân đều đang nhận cọc cọc Nissan Patrol. Ảnh: FB

Mức giá được chào bán khoảng 4,2 tỷ đồng. Riêng khách muốn nhận xe trong tháng 11 hoặc tháng 12 có thể phải trả thêm khoảng 100 triệu đồng tiền "lạc", nâng tổng chi phí lên khoảng 4,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, Nissan Việt Nam hiện chưa chính thức xác nhận kế hoạch phân phối mẫu xe này. Trước đó, một đợt nhận cọc Patrol vào cuối năm 2024 cũng từng bị hủy do xe không về đúng tiến độ.

Nissan Patrol thế hệ mới mang mã Y63, ra mắt toàn cầu vào tháng 9/2024 và cạnh tranh trực tiếp với Toyota Land Cruiser 300. Nếu mức giá dự kiến 4,2 tỷ đồng được giữ nguyên, mẫu SUV Nhật Bản sẽ rẻ hơn đối thủ đang có giá 4,58 tỷ đồng tại Việt Nam.

Xe sở hữu kích thước dài 5.205 mm, rộng 2.030 mm, cao 1.945 mm và trục cơ sở 3.075 mm. Ngoại hình mang phong cách cơ bắp với lưới tản nhiệt V-Motion cỡ lớn, cụm đèn LED tạo hình chữ C kép và bộ mâm hợp kim 22 inch. Phía sau nổi bật với cụm đèn hậu LED nối liền bằng dải đèn mảnh.

Khoang nội thất được trang bị hai màn hình trung tâm 14,3 inch, màn hình giải trí 12,8 inch cho hàng ghế thứ hai, HUD và hệ thống âm thanh Klipsch 12 loa. Ghế trước bọc da cao cấp, tích hợp chỉnh điện, sưởi ấm, làm mát và massage. Các tiện nghi khác gồm điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp điện.

Cung cấp sức mạnh cho Nissan Patrol LE Platinum là động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép, cho công suất 425 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Xe cũng có gói hỗ trợ lái ProPILOT với các tính năng như kiểm soát hành trình thông minh, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường.