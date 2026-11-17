Nissan Philippines mở bán Primera EV ngày 6/11 với giá ưu đãi 1,999 triệu peso tương đương khoảng 880 triệu đồng. Cái tên sedan Nhật vắng bóng gần 20 năm quay lại trên một mẫu xe điện, nhưng phần gốc của xe đến từ Trung Quốc.

Primera ra đời năm 1990, qua ba thế hệ và từng được ưa chuộng ở châu Âu, Nhật Bản nhờ cảm giác lái tốt và tính thực dụng. Xe ngừng bán ở châu Âu năm 2008. Bản mới chỉ giữ lại cái tên, còn bản chất là Dongfeng Nissan N7, sedan điện do liên doanh Dongfeng Nissan sản xuất và bán ở Trung Quốc từ tháng 4/2025 với giá khởi điểm khoảng 119.900 nhân dân tệ. Đây cũng là lần đầu một hãng Nhật đưa xe con sản xuất tại Trung Quốc về bán ở Philippines.

Primera là con dao hai lưỡi. Người từng biết Primera nhớ một chiếc sedan Nhật bền bỉ.

Thông số cho thấy Nissan nhắm vào nhóm sedan điện cỡ lớn. Xe dài 4.930 mm, chiều dài cơ sở 2.915 mm, to ngang Toyota Camry. Mô-tơ đặt cầu trước cho 218 mã lực, 305 Nm, pin LFP 58 kWh, quãng đường 500 km theo chuẩn NEDC. Sạc nhanh DC 150 kW đưa pin từ 10% lên 80% trong khoảng 19 phút. Khoang lái có màn hình trung tâm 15,6 inch, đồng hồ số 10,25 inch, cốp 450 lít cộng thêm ngăn dưới sàn 54 lít.

Giá niêm yết 2,099 triệu peso, khoảng 926 triệu đồng. Mức ưu đãi 1,999 triệu peso áp dụng đến hết 31/12/2026, kèm sạc cầm tay, sạc treo tường tại nhà và 3 năm MyNISSAN Connect. Primera ra mắt cùng bán tải Navara Pro PHEV, mẫu xe cũng được phát triển từ liên doanh với Dongfeng. Nissan chưa công bố kế hoạch đưa Primera về Việt Nam.

Với Nissan, cái tên Primera là con dao hai lưỡi. Người từng biết Primera nhớ một chiếc sedan Nhật bền bỉ, lái hay, và chính ký ức đó có thể kéo khách vào showroom. Nhưng giữ được khách thì phải nhờ chiếc xe thật, mà ở đây là một mẫu xe Trung Quốc đổi logo, chưa có tiếng tăm ngoài thị trường nội địa.

Sở dĩ Nissan chấp nhận đánh đổi là vì cách làm này nhanh và rẻ. Gắn logo Nhật lên xe liên doanh Trung Quốc giúp hãng có ngay sản phẩm điện cho Đông Nam Á mà không phải tự phát triển từ đầu, điều Toyota và Honda chưa làm. Nissan cũng đã đăng ký tên Primera ở Oman, Bahrain và Malaysia, nên nếu xe bán được ở Philippines, công thức này nhiều khả năng sẽ được mang sang các thị trường khác.

Còn cái tên cũ có bán được xe mới hay không, câu trả lời nằm ở doanh số vài tháng tới chứ không nằm ở lễ ra mắt.