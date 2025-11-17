'Không nên bắt buộc taxi lắp ghế an toàn trẻ em'

Chiều 17/11, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi 10 luật về an ninh, trật tự, trong đó có nội dung liên quan đến Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo quy định hiện hành, tất cả ôtô chở trẻ em, kể cả taxi, phải có thiết bị an toàn phù hợp; vi phạm sẽ bị phạt 800.000 đến một triệu đồng.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng cho rằng quy định này phù hợp với các nước có tỷ lệ sử dụng ôtô cao, song điều kiện ở Việt Nam khác biệt khi phần lớn người dân đi xe máy. Nếu yêu cầu ghế trẻ em quá cứng nhắc, nhiều gia đình có thể buộc phải chở trẻ bằng xe máy thay vì taxi, khiến mức độ rủi ro còn lớn hơn. Ông dẫn kinh nghiệm Indonesia và Philippines, nơi quy định bắt buộc ghế trẻ em đã khiến tỷ lệ phụ huynh chở trẻ bằng xe máy tăng 15-30%.

Theo quy chuẩn 123/2024, ghế an toàn trẻ em có 4-5 kích cỡ tùy cân nặng. Nếu bắt buộc, mỗi taxi phải mang theo đủ số ghế này, điều ông Đồng đánh giá là "không thể thực hiện". Với du khách, việc mang ghế theo suốt hành trình là bất tiện; còn yêu cầu taxi chuẩn bị sẵn sẽ không đáp ứng được khi gia đình có hai trẻ trở lên.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (nguyên quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Hoàng Phong

Ông Đồng cũng nêu thực tế nhiều gia đình không có ôtô riêng, phải gọi taxi đưa trẻ đi khám, tiêm chủng hoặc khi mưa rét. Số taxi có ghế trẻ em rất hạn chế, khiến họ khó đặt xe, thời gian chờ kéo dài và chi phí tăng. "Giới trẻ hiện nay vốn đã e ngại sinh con vì nhiều áp lực. Nếu quy định này giữ nguyên, gánh nặng sẽ càng lớn hơn", ông nói, đề nghị điều chỉnh để giảm áp lực cho phụ huynh.

Các doanh nghiệp vận tải cho biết xe khách và xe hợp đồng không phù hợp để lắp thêm ghế trẻ em; dây an toàn hiện nay là giải pháp duy nhất đáp ứng cho nhiều nhóm hành khách. Nhà xe chỉ biết trẻ em đi cùng khi khách lên xe, nên không thể chuẩn bị thiết bị an toàn trước.

TS Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho rằng các loại hình vận tải cần lộ trình dài hơn để đáp ứng yêu cầu mới. Ông đề nghị Nhà nước quy định doanh nghiệp công khai số lượng thiết bị an toàn trẻ em trên từng chuyến để hành khách có thể lựa chọn khi đặt chỗ online, nhất là đối với xe hợp đồng và tuyến cố định.

Cần biển báo giao thông kèm chỉ dẫn mức ngập úng

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho rằng tình trạng ngập lụt ở đô thị ngày càng phổ biến, gây ùn tắc, thiệt hại phương tiện và đảo lộn sinh hoạt của người dân. Ở nông thôn, nhiều ngầm tràn có cột báo mực nước để cảnh báo an toàn và đô thị "cũng cần mô hình tương tự".

Hình ảnh thuyết minh đề xuất của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh trình bày trước Quốc hội.

Ông đề nghị vẽ mức ngập lên cột biển báo giao thông tại các điểm ngập, giúp lái xe căn cứ vào chiều cao gầm và khả năng vượt nước của xe để quyết định có nên đi qua hay không. Cùng với đó, ngành giao thông cần tổ chức điều tiết tùy mức độ ngập như dùng biển báo điện tử hướng dẫn xe đủ khả năng đi qua, ưu tiên xe vận tải công cộng, còn các phương tiện khác được phân luồng đi đường vòng hoặc quay đầu để tránh ùn tắc và hư hỏng.

Ông Cảnh cũng đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung hệ thống biển báo giao thông tạm thời, tương tự nhiều nước dùng biển nền nâu hoặc cam, để áp dụng khi sửa đường, có tai nạn hoặc cần phân luồng khẩn cấp.