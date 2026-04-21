Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người lái xe ô-tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ không được phép lái xe liên tục quá 4 giờ. Tổng thời gian làm việc trong ngày của nhóm tài xế này cũng không vượt quá 10 giờ và trong một tuần không quá 48 giờ.

Tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế nếu lái xe vượt quá thời gian quy định hoặc không tuân thủ thời gian nghỉ giữa hai lần lái xe liên tục sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lái xe quá 4 giờ liên tục có thể bị phạt đến 12 triệu đồng (Ảnh minh họa: KT)

Không chỉ tài xế, chủ xe cũng chịu trách nhiệm liên đới. Trường hợp để tài xế lái xe liên tục quá thời gian quy định, chủ xe sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, quy định này được kế thừa từ Luật Giao thông đường bộ trước đây, đồng thời bảo đảm phù hợp với các quy định liên quan của Bộ luật Lao động.

Cụ thể, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định thời gian làm việc bình thường không quá 8 giờ mỗi ngày và 48 giờ mỗi tuần. Việc giới hạn thời gian lái xe không quá 48 giờ mỗi tuần cũng tương thích với Công ước Vienna về giao thông đường bộ.

Theo hướng dẫn, sau 4 giờ lái xe liên tục, tài xế cần nghỉ ngơi. Sau khoảng 15 phút, có thể tiếp tục hành trình. Quy định này nhằm giúp người lái duy trì trạng thái tỉnh táo, hạn chế mệt mỏi – yếu tố dễ dẫn đến mất an toàn khi tham gia giao thông.

Cơ quan chức năng lý giải, việc tập trung lái xe quá lâu, vượt quá 4 giờ liên tục, sẽ gây căng thẳng cho hệ thần kinh và dẫn đến mệt mỏi. Nghỉ ngơi đúng thời điểm giúp tái tạo sức lao động, giảm nguy cơ tai nạn.

Bên cạnh đó, quy định về thời gian lái xe và nghỉ ngơi còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho tài xế, đồng thời nâng cao an toàn giao thông. Việc thực hiện hiệu quả các quy định này đòi hỏi sự kết hợp giữa ý thức cá nhân của người lái và trách nhiệm của các đơn vị vận tải.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, tài xế cần giữ tâm lý thoải mái khi lái xe. Khi có dấu hiệu mệt mỏi hoặc buồn ngủ, cần dừng nghỉ ngay, kể cả khi chưa đủ 4 giờ lái xe liên tục, tuyệt đối không “cố lái thêm”.